Scheidsrechter Allard Lindhout geeft toe dat hij zaterdag een flinke fout heeft gemaakt door de strafschop van FC Twente in de Eredivisie-derby tegen Heracles Almelo (1-1) terug te draaien. De arbiter zegt dat de VAR en hij niet goed op de hoogte waren van de regels.

"De VAR had de regels niet paraat en ik ook niet", zei Lindhout tegen ESPN over het dubieuze moment na 78 minuten in de Grolsch Veste.

Lindhout gaf FC Twente een strafschop na een overtreding op Queensy Menig. De bal lag al op de stip en Twente-spits Danilo stond al klaar om te gaan schieten toen de penalty werd geannuleerd. De reden: volgens de VAR lag de bal niet stil bij de doeltrap van keeper Joël Drommel, die de aanval inluidde.

De VAR had Lindhout ingeseind over de uittrap, maar dat had hij volgens de regels niet mogen doen. De VAR had alleen iets mogen zeggen als de scheidsrechter hem om advies had gevraagd. Dat was echter niet het geval. "Ik had niet door dat de bal niet stillag. Dat ontging mij en dat reken ik mezelf aan", aldus Lindhout.

Foto: ANP

'Dit is geen VAR'

Twente-trainer Ron Jans haalde hard uit naar Lindhout en de VAR. "We hebben een VAR om fouten te herstellen. Dat gebeurt regelmatig, maar hier is de VAR niet voor bedoeld", baalde Jans. "Dit is geen VAR, maar iemand die de regels niet goed kent."

Ook Drommel sprak zijn ongenoegen uit. "De bal lag niet stil, maar na mijn uittrap gebeurde er nog zo veel tot het penaltymoment. Ik vond het al vreemd dat ze al zo ver teruggingen om het terug te draaien."

Op het moment van de penaltysituatie leidde Heracles met 0-1 door een doelpunt in de zeventigste minuut van verdediger Mats Knoester. Vijf minuten voor tijd kwam Twente alsnog op gelijke hoogte door een fraaie goal van Danilo.

