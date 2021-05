De Twentse derby tussen FC Twente en Heracles Almelo heeft zaterdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in de Grolsch Veste eindigde in 1-1 en er zal nog veel worden nagepraat over een geannuleerde strafschop voor de thuisploeg.

Voor rust was een schot op de paal van Twente-spits Danilo een van de spaarzame hoogtepunten. In de tweede helft was er veel meer te beleven. Verdediger Mats Knoester kopte Heracles in de zeventigste minuut op een 0-1-voorsprong, waarna FC Twente twaalf minuten voor tijd een uitgelezen kans leek te krijgen op de gelijkmaker. Danilo stond al klaar voor een strafschop toen de VAR ingreep.

De VAR had gezien dat de bal aan het begin van de aanval niet stillag bij een uittrap van Twente-keeper Joël Drommel en daarop besloot scheidsrechter Allard Lindhout de penalty te annuleren.

Trainer Ron Jans, die voor de vijfhonderdste keer coach was bij een Eredivisie-duel, en de Twente-spelers konden het nauwelijks geloven dat Lindhout voor zoiets onbelangrijks terugkwam op zijn beslissing, maar ze bleven hopen op de gelijkmaker. Die kwam er vijf minuten voor tijd alsnog. Danilo schoot op fraaie wijze raak en maakte zijn zestiende goal van dit seizoen.

Twente lijkt kansloos voor plek in play-offs

Voor FC Twente is het punt meer dan welkom, nadat de ploeg van Ron Jans de vijf voorafgaande Eredivisie-wedstrijden had verloren. Twente had echter een zege nodig om een reële kans te houden op een plek in de play-offs om Europees voetbal.

De club uit Enschede staat twaalfde met vijf punten achterstand op nummer acht Sparta Rotterdam. De nummer vijf tot en met acht gaan de play-offs in. Nummer negen Heracles heeft evenveel punten als Sparta, maar een minder doelsaldo.

