FC Barcelona heeft de koppositie in La Liga zaterdag niet kunnen overnemen van Atlético Madrid. Met de geschorste trainer Ronald Koeman op de tribune bleven de Catalanen in de onderlinge ontmoeting in eigen huis op een 0-0-gelijkspel steken.

Barcelona, waar Frenkie de Jong de hele wedstrijd speelde, had een veldoverwicht en kreeg ook de beste kansen. Atlético, waar Luis Suárez voor het eerst weer terugkeerde in Camp Nou na zijn vertrek bij Barcelona, hield echter met hangen en wurgen stand.

Koeman mocht niet plaatsnemen op de bank omdat het beroep tegen zijn schorsing van twee duels werd afgewezen. Assistent Alfred Schreuder nam daarom net als vorige week tegen Valencia (2-3-zege) de honneurs waar.

Real Madrid kan zondag de lachende derde worden als het op eigen veld van Sevilla wint. Atlético gaat voorlopig aan kop met 77 punten uit 35 wedstrijden, gevolgd door Barcelona (75 uit 35), Real (74 uit 34) en Sevilla (70 uit 34).

FC Barcelona-verdediger Ronald Araújo kopt raak, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel. Foto: Pro Shots

Barcelona en Atlético lijken bevangen door spanning

Barcelona en Atlético leken in de eerste helft bevangen door de spanning. Beide ploegen kwamen aanvankelijk zelden tot een vlot lopende aanval. Pas na een half uur ontbrandde de kraker enigszins.

Antoine Griezmann en Lionel Messi kregen voor rust goede mogelijkheden namens Barcelona en Saúl Ñíguez namens Atlético, maar telkens onderscheidden de doelmannen Jan Oblak en Marc-André ter Stegen zich.

In de tweede helft voerde Barcelona de druk op. Atlético werd steeds meer naar achteren gedwongen, maar liet daarbij wel zien niet voor niets de minst gepasseerde verdediging van dit seizoen in La Liga te hebben.

Wel creëerde Barcelona nog een aantal behoorlijke kansen. Messi schoot naast, een doelpunt van Ronald Araújo werd afgekeurd wegens buitenspel en Ousmane Dembélé kopte over. De verlossende 1-0 bleef tot teleurstelling van de Catalanen uit.

