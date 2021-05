Ryan Babel heeft zaterdag met een goal een hoofdrol gespeeld in de Turkse topper Galatasaray-Besiktas. De Oranje-international bracht met de thuisploeg de spanning in de titelstrijd weer terug door een 3-1-zege. In Italië steeg Napoli naar de tweede plek in de Serie A.

Babel zette Galatasaray na elf minuten op 1-0 tegen de gehate rivaal Besiktas. Het was voor de 34-jarige Nederlander zijn vijfde competitiegoal van het seizoen.

Besiktas-middenvelder Rachid Ghezzal maakte vlak voor rust gelijk uit een penalty, toegekend na een overtreding van Ryan Donk. Een paar minuten later kreeg ook Galatasaray een strafschop en daaruit zette Radamel Falcao de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Arda Turan bepaalde in de tweede helft de eindstand op 3-1.

Koploper Besiktas blijft staan op 81 punten en heeft nog maar drie punten voorsprong op nummer drie Galatasaray. Ook Fenerbahçe, dat tweede staat met 79 punten, doet nog volop mee om de titel. 'Fener' verzekerde zich zaterdag pas in de 96e minuut van een zege op Ankaragücü (1-2). Er zijn nog twee speelronden te gaan in Turkije.

Foto: ANP

Napoli stijgt naar tweede plaats, Inter wervelt

In Italië won Napoli met 1-4 van laagvlieger Spezia. Halverwege stonden de bezoekers al op een 0-3-voorsprong door doelpunten van Piotr Zielinski en Victor Osimhen (twee keer). Spezia, waar doelman Jeroen Zoet op de bank zat, kwam na rust terug tot 1-3 dankzij een treffer van Roberto Piccoli, maar Napoli verzorgde het slotakkoord via oud-PSV'er Hirving Lozano.

Door de zege klom Napoli van de vijfde naar de tweede plaats. De top vier van de Serie A plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League en die strijd lijkt, met nog vijf clubs die daarvoor in aanmerking komen, tot aan de laatste speelronde zeer spannend te gaan worden.

Internazionale is al kampioen. De koploper veroverde vorige week de eerste landstitel sinds 2010 en de eerste prijs sinds 2011. Zaterdag wervelde Inter met een half B-team - onder anderen Stefan de Vrij bleef op de bank - en versloeg het met groot machtsvertoon Sampdoria (5-1).

Rondom Stadio Giuseppe Meazza hadden zich voor de wedstrijd duizenden supporters van Inter verzameld om de spelers een eerbetoon te kunnen geven. Vorige week kwamen al tienduizenden fans bijeen op een plein in Milaan om de titel te vieren.

Foto: Pro Shots

Lyon wint simpel zonder Memphis

Olympique Lyon steeg naar de voorlopige derde plaats in de Ligue 1. De ploeg was zonder de geschorste Memphis Depay simpel met 4-1 te sterk voor laagvlieger Lorient.

Na een 0-0 ruststand liep Lyon in een tijdsbestek van 24 minuten uit naar 4-0 door Houssem Aouar, Lucas Paquetá en Bruno Guimaraes (twee keer, waaronder een strafschop). Lorient redde nog wel de eer via Thomas Monconduit.

Lyon heeft twee punten voorsprong op nummer vier AS Monaco, dat zondag nog op bezoek gaat bij Stade de Reims. De nummer drie kwalificeert zich voor de groepsfase van de Champions League.

Foto: Pro Shots

