Bayern München heeft de negende titel op rij zaterdag gevierd met een klinkende zege op Borussia Mönchengladbach: 6-0. Robert Lewandowski scoorde drie keer en is dicht bij een zeer bijzonder Bundesliga-record.

Bayern was voor de aftrap van het thuisduel met Gladbach al zeker van de 31e landstitel uit de clubhistorie, doordat RB Leipzig 's middags met 3-2 verloor van Borussia Dortmund. Het verschil tussen de koploper en de nummer twee is tien punten met nog twee duels te gaan.

Bayern had er duidelijk zin in en stond in de tweede minuut al op 1-0 via Lewandowski. De 32-jarige Pool maakte ook de 3-0 en de 5-0 en voert de topscorerslijst van de Bundesliga nu aan met 39 treffers. De spits is nog maar één doelpunt verwijderd van het record van Gerd Müller, die in het seizoen 1970/1971 veertig competitietreffers maakte.

Thomas Müller, Kingsley Coman en Leroy Sané troffen ook doel voor Bayern, dat met tien man eindigde na een rode kaart van Tanguy Nianzou in de 75e minuut

Bij Borussia Dortmund-RB Leipzig kwamen de bezoekers van een 2-0-achterstand terug tot 2-2, maar Jadon Sancho besliste het duel in de 87e minuut in het voordeel van Dortmund (3-2). Bij Leipzig viel Justin Kluivert in de 64e minuut in.

Top 6 Bundesliga 1. Bayern München 32-74 (+52)

2. RB Leipzig 32-64 (+29)

3. VfL Wolfsburg 32-60 (+25)

4. Borussia Dortmund 32-58 (+25)

5. Eintracht Frankfurt 31-56 (+15)

6. Bayer Leverkusen 32-51 (+16)

Flick neemt afscheid met tweede titel

De titel van Bayern is de tweede onder trainer Hansi Flick, die de club na dit seizoen verlaat. Hij wordt opgevolgd daar de pas 33-jarige Julian Nagelsmann, die nu nog de coach is van concurrent Leipzig.

Qua prijzen valt het dit seizoen nog mee voor het al jaren oppermachtige Bayern, want in de DFB-Pokal blameerde de club zich in januari tegen 2. Bundesliga-club Holstein Kiel en in de kwartfinales van de Champions League was Paris Saint-Germain te sterk.

VfL Wolfsburg juicht na een van de doelpunten van Josip Brekalo. VfL Wolfsburg juicht na een van de doelpunten van Josip Brekalo. Foto: AFP

Schalke 04 en Huntelaar geven voorsprong weg

Nummer drie VfL Wolfsburg zette zaterdag een volgende stap richting de Champions League. Met Wout Weghorst in de basis won de ploeg van trainer Oliver Glasner thuis met 3-0 van Union Berlin door een hattrick van de Kroaat Josip Brekalo. Weghorst maakte de negentig minuten vol in de Volkswagen Arena, maar speelde geen hoofdrol.

Bayer Leverkusen lijkt kansloos voor een Champions League-ticket, nadat de club onder coach Peter Bosz in december nog koploper was in de Bundesliga. Op bezoek bij Werder Bremen bleef de ploeg van trainer Hannes Wolf steken op 0-0. Daley Sinkgraven werd halverwege gewisseld en Bremen-invaller Eren Dinkçi kreeg in de slotfase rood vanwege een harde tackle.

Bij het al gedegradeerde Schalke 04 was er een basisplaats voor Klaas-Jan Huntelaar. Halverwege leidde de club uit Gelsenkirchen wonderwel met 0-2 bij 1899 Hoffenheim door goals van Mark Uth en Shkodran Mustafi, maar in de tweede helft stelde de thuisploeg orde op zaken. Door treffers van Andrej Kramaric, Kevin Akpoguma, Christoph Baumgartner en Ihlas Bebou werd het 4-2.

Huntelaar werd vier minuten voor tijd gewisseld, terwijl Melayro Bogarde negentig minuten op de bank zat bij Hoffenheim.

Teleurstelling bij Klaas-Jan Huntelaar. Teleurstelling bij Klaas-Jan Huntelaar. Foto: AFP

