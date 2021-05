1' Aftrap! Een cruciale wedstrijd in de kelder van de Eredivisie is begonnen. Het verschil tussen nummer zeventien VVV en nummer veertien RKC is vier punten, terwijl FC Emmen en Willem II daar nog tussen staan. De onderste twee ploegen in de Eredivisie degraderen rechtstreeks, terwijl de nummer zestien veroordeeld is tot de play-offs om promotie/degradatie.