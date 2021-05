Manager Wayne Rooney is zaterdag met Derby County ontsnapt aan degradatie naar de League One, het derde niveau in Engeland. De topscorer aller tijden van het Engelse elftal, die in november de ontslagen Phillip Cocu opvolgde, had aan een 3-3-gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Sheffield Wednesday net genoeg voor handhaving met zijn ploeg.

Derby County speelde in het seizoen 2007/2008 voor het laatst in de Premier League en onder Cocu wilde de club een gooi doen naar promotie. Met spelers als oud-Feyenoorder Colin Kazim-Richards en de Nederlandse doelman Kelle Roos bleek dat te hoog gegrepen en degradatie leek zelfs aanstaande. Mede door wat hulp van Cardiff City overleefde Derby County op de slotdag.

Derby County stond op het eigen Pride Park tegen Sheffield Wednesday met 2-3 achter, maar pakte een punt door een benutte strafschop van Martyn Waghorn in de 78e minuut. Het gelijkspel was genoeg omdat concurrent Rotherham United er niet in slaagde Cardiff City te verslaan.

Na een doelpunt van Lewis Wing in de achtste minuut ging Rotherham aan de leiding in het Cardiff City Stadium en was Derby County virtueel gedegradeerd. Marlon Pack tekende twee minuten voor tijd voor de 1-1 van Cardiff City, waardoor het allemaal toch nog goed afliep voor de ploeg van Rooney, die het seizoen afsloot als 21e. Rotherham, Sheffield Wednesday en Wycombe Wanderers degraderen.

Martyn Waghorn blijft koel vanaf elf meter. Martyn Waghorn blijft koel vanaf elf meter. Foto: Pro Shots

Krul promoveert met Norwich

Norwich City verzekerde zich als kampioen van het Championship al eerder van promotie naar de Premier League. Met Tim Krul onder de lat speelde de club zaterdag met 2-2 gelijk tegen Barnsley.

Watford is de andere club die direct promoveert naar de Premier League. Brentford, Swansea City, Barnsley en AFC Bournemouth spelen play-offs om het laatste ticket voor het hoogste niveau.

Van Sheffield United is al zeker dat het uit de Premier League degradeert, terwijl West Bromwich Albion en Fulham moeten vrezen dat ze komend seizoen eveneens in het Championship spelen.