Tottenham Hotspur lijkt zaterdag te zijn afgehaakt in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League. De nummer zes verloor met 2-1 van Leeds United en moet daardoor ernstig vrezen voor het mislopen van de Champions League.

Tottenham, waar Steven Bergwijn op de bank bleef, kwam binnen het kwartier op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Stuart Dallas. De bezoekers brachten nog wel snel de stand in evenwicht dankzij een treffer van Son Heung-min, maar daarna ging het helemaal mis voor de 'Spurs'.

Leeds maakte vlak voor rust de 2-1 via Patrick Bamford en in de slotfase ook nog eens de 3-1 via Rodrigo. Tottenham had na de 1-1 nog wel de pech dat twee goals van Harry Kane werden afgekeurd, waarvan de eerste millimeterwerk was.

Het was voor Tottenham de eerste competitienederlaag onder interim-manager Ryan Mason, die vorige maand de ontslagen José Mourinho opvolgde. Wel werd er verloren van Manchester City (0-1) in de finale van de League Cup.

Tottenham heeft vijf punten achterstand op nummer vier Chelsea en bovendien een duel meer gespeeld. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Tottenham staat nu op een plek die recht geeft op een ticket voor de nieuwe Conference League.

Chelsea neemt het zaterdag om 18.30 uur in eigen huis op tegen koploper Manchester City, dat bij een zege verzekerd is van de titel. Verder staan Sheffield United-Crystal Palace (16.00 uur) en Liverpool-Southampton (21.15 uur) op het programma.

