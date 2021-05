Manchester City heeft zich zaterdag nog niet kunnen verzekeren van de titel in de Premier League. De koploper verloor mede door een doelpunt van Hakim Ziyech en een gemiste panenka van Sergio Agüero in blessuretijd met 1-2 van Chelsea.

In een voorproefje van de Champions League-finale tussen beide clubs op 29 mei, kwam City, waar Nathan Aké in de basis stond, in de 44e minuut op voorsprong. Raheem Sterling tikte binnen, nadat Agüero een voorzet van Gabriel Jesus, die profiteerde van een fout van Andreas Christensen, van zijn voet liet vallen.

City verzuimde nog voor rust de score te verdubbelen. Agüero mocht vanaf elf meter aanleggen, maar faalde hopeloos. Hij probeerde Édouard Mendy te verschalken met een panenka, maar zijn inzet was zo zacht dat de doelman van Chelsea nog op tijd op kon staan om de bal met één hand te pakken.

Die misser werd City, dat moest winnen om het kampioenschap al veilig te stellen, na de pauze fataal. Chelsea bracht in de 63e minuut de stand in evenwicht. Ziyech, die weer eens in de basis mocht beginnen, schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied laag in de hoek.

City ging vervolgens fanatiek op jacht naar de zege, maar Chelsea deelde in de 92e minuut nog een tik uit. Nadat twee goals van de bezoekers waren afgekeurd wegens buitenspel, scoorde Marcos Alonso met een tikkeltje geluk op aangeven van Timo Werner.

Desondanks kan City de titel nog nauwelijks ontgaan. De ploeg heeft dertien punten voorsprong op nummer twee Manchester United, maar wel twee duels meer gespeeld. Chelsea klom naar de derde plaats en vergrootte de voorsprong op nummer vijf West Ham United, dat een duel tegoed heeft, tot zes punten.

Harry Kane zucht na de nederlaag van Tottenham Hotpsur. Harry Kane zucht na de nederlaag van Tottenham Hotpsur. Foto: Pro Shots

Tottenham lijkt af te haken in strijd om top vier

Tottenham Hotspur lijkt zaterdag te zijn afgehaakt in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League. De nummer zes verloor met 2-1 van Leeds United en moet daardoor ernstig vrezen voor het mislopen van de Champions League.

Tottenham, waar Steven Bergwijn op de bank bleef, kwam binnen het kwartier op een 1-0-achterstand door een doelpunt van Stuart Dallas. De bezoekers brachten nog wel snel de stand in evenwicht dankzij een treffer van Son Heung-min, maar daarna ging het helemaal mis voor de 'Spurs'.

Leeds maakte vlak voor rust de 2-1 via Patrick Bamford en in de slotfase ook nog eens de 3-1 via Rodrigo. Tottenham had na de 1-1 nog wel de pech dat twee goals van Harry Kane werden afgekeurd, waarvan de eerste millimeterwerk was.

Het was voor Tottenham de eerste competitienederlaag onder interim-manager Ryan Mason, die vorige maand de ontslagen José Mourinho opvolgde. Wel werd er verloren van Manchester City (0-1) in de finale van de League Cup.

Tottenham heeft zeven punten achterstand op nummer vier Leicester City. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Tottenham staat nu op een plek die recht geeft op een ticket voor de nieuwe Conference League.

