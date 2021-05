Neymar heeft zaterdag zijn handtekening onder een nieuw, driejarig contract bij Paris Saint-Germain gezet. De 29-jarige sterspeler had een verbintenis die volgend jaar zou aflopen en ligt nu vast tot medio 2025.

Het nieuws werd vrijdagavond laat al aangekondigd door L'Équipe, al speculeerde de Franse sportkrant over een vierjarig contract. Het is dus een verbintenis tot de zomer van 2025 geworden.

"Ik ben hier gelukkig en ik ben trots dat ik deel uitmaak van deze ploeg en de geschiedenis van deze club. Ik geloof in het project. Ik ben hier als speler én als persoon gegroeid", aldus Neymar op de site van zijn club.

Neymar speelt sinds 2017 voor PSG, dat hem voor een recordbedrag van 222 miljoen euro overnam van FC Barcelona. De Braziliaan werd recent in verband gebracht met een terugkeer naar Camp Nou, maar daar lijkt het voorlopig dus niet van te komen.

Neymar pakte drie titels met PSG

Sinds zijn komst naar PSG is Neymar zeer belangrijk voor de club. De 103-voudig international kwam in 112 wedstrijden tot 85 doelpunten en 51 assists en had daarmee een groot aandeel in de drie landstitels op rij die de club veroverde.

Grote successen in Europa zijn vooralsnog echter uitgebleven. Het winnen van de Champions League is het grote doel van PSG, dat vorig jaar de finale van Bayern München verloor en deze week in de halve finales werd uitgeschakeld door Manchester City.

In eigen land is de club in een spannende strijd om een nieuwe landstitel verwikkeld. Als nummer twee geven de Parijzenaren vier punten toe op koploper Lille OSC, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft.