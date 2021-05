De Graafschap is totaal niet te spreken over het gedrag van de eigen fans na afloop van de uitwedstrijd tegen Jong Ajax van vrijdag. Bij het onthaal van de spelersbus bij het stadion mishandelden supporters een persfotograaf en belaagden ze andere journalisten.

De politie Oost-Nederland heeft een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen rondom De Vijverberg. Bij de ongeregeldheden kreeg een persfotograaf te maken met duw- en trekwerk. Hij liep een verwonding aan zijn duim op.

"Ik heb helaas nog geen goed beeld van wat daar precies is gebeurd", zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. "Maar dit past niet bij De Graafschap. Je blijft van elkaar af. Geweld tegen journalisten keuren wij absoluut af. Ze moeten de ruimte krijgen hun werk te doen."

Ostendorp was vrijdagavond ook zelf naar het stadion gegaan. "Ik heb daar de fans gevraagd om afstand te houden van de spelersgroep. Dat hebben ze goed gedaan."

"Ik heb toen wel wat schermutselingen gezien, maar dat leek goed te worden opgelost door stewards. Ik heb pas vanochtend gehoord over de betrokkenheid van journalisten. Ik ben aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd en heb er ook contact over met de politie."

De Graafschap kwam tegen Jong Ajax niet verder dan een 1-1-gelijkspel en wist zich daardoor nog niet te verzekeren van promotie naar de Eredivisie. De Gelderlanders moeten woensdag in de laatste speelronde, thuis tegen Helmond Sport, waarschijnlijk winnen om alsnog te promoveren.

