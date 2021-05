Real Madrid lijkt het in de cruciale laatste wedstrijden van het seizoen weer zonder Sergio Ramos te moeten doen. De aanvoerder heeft een opnieuw een spierblessure en zal zondag in ieder geval de topper tegen Sevilla missen.

Vermoedelijk komt Ramos het hele seizoen niet meer in actie. Volgens Spaanse media moet de 35-jarige verdediger ook de drie wedstrijden na het thuisduel met Sevilla aan zich voorbij laten gaan.

Ramos stond tijdens een groot deel van dit seizoen al aan de kant. De 180-voudig international van Spanje had een knieblessure, kampte met het coronavirus en liep al eerder een spierblessure op.

Real is met Atlético Madrid, FC Barcelona en Sevilla verwikkeld in een spannende strijd om de Spaanse landstitel. 'De Koninklijke' staat met nog vier speelrondes te gaan op de tweede plaats in La Liga met een achterstand van twee punten op koploper Atlético.

Real-Sevilla is niet de enige Spaanse topper van het weekend, want ook het Barcelona van trainer Ronald Koeman en Atlético treffen elkaar. De wedstrijd in Camp Nou begint zaterdag om 16.15 uur.

Na de topper tegen Sevilla speelt Real nog uit tegen Granada en Athletic Club en thuis tegen Villarreal.

