De Graafschap-trainer Mike Snoei en zijn spelers zijn niet in paniek nu ze nog maar één kans hebben op promotie. De club uit Doetinchem was vrijdag bij een zege op Jong Ajax zeker geweest van Eredivisie-voetbal, maar kwam niet verder dan 1-1.

Op sportpark De Toekomst kreeg De Graafschap vooral in de tweede helft enorme kansen, maar het bleef bij de gelijkmaker van Toine van Huizen. Daardoor komt het aan op de laatste speelronde komende woensdag.

"We hadden Jong Ajax op de knieën, maar paal, lat, een bal op de doellijn... Er hadden twee of drie kansen in gemoeten", zei een teleurgestelde Snoei voor de camera van ESPN.

"Ik heb echt genoten van de tweede helft, maar dat durf ik bijna niet te zeggen, want we zijn niet gepromoveerd. Maar woensdag gaan we de klus klaren. Deze jongens gaan zich oprichten. Als ze hetzelfde brengen als vandaag tijdens de tweede helft en een stukje van de eerste helft, dan gaat De Graafschap de Eredivisie in."

Door het puntenverlies in Amsterdam voelt De Graafschap de hete adem van de concurrentie in de nek in de strijd om de tweede plaats. Go Ahead Eagles en Almere City zijn tot op twee punten genaderd en NAC Breda geeft drie punten toe.

Top 5 Keuken Kampioen Divisie 1. SC Cambuur 37-89 (+72)

2. De Graafschap 37-76 (+20)

3. Go Ahead Eagles 37-74 (+36)

4. Almere City 37-74 (+27)

5. NAC Breda 37-73 (+35)

'Woensdag moeten we er staan'

Aanvoerder Ted van de Pavert en topscorer Ralf Seuntjens trokken na het gelijkspel bij Jong Ajax min of meer dezelfde conclusie als hun trainer. "We bleven strijden en op een gegeven moment kregen we de overhand met gevaarlijke momenten. Het mocht vandaag niet zo zijn, dus woensdag moeten we er staan", zei Van de Pavert.

Seuntjens: "Dit is heel zuur en echt balen, maar we moeten ons oprichten en het woensdag afmaken. Dat is wat ons te doen staat."

Alle tien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie beginnen woensdag om 20.00 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie