Neymar verlengt zijn contract bij Paris Saint-Germain zaterdag tot medio 2026, meldt de Franse sportkrant L'Équipe. Het huidige contract van de 29-jarige sterspeler loopt over een jaar af.

Neymar kwam in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro over van FC Barcelona. Recent werd de Braziliaan in verband gebracht met een terugkeer naar de Spaanse topclub, maar daar lijkt het dus niet van te komen.

Tijdens zijn eerste persconferentie in twee jaar zei Neymar vorige week al dat hij "echt gelukkig" was bij de club en zinspeelde hij al op een mogelijke verlenging van zijn contract.

Neymar bezorgde PSG drie landstitels op rij, maar slaagde er niet in om beslissend te zijn in de Champions League. Vorig jaar verloor de topclub uit Parijs de finale en deze week strandden de Fransen in de halve finales tegen Manchester City.

PSG zou volgens L'Équipe ook het contract van Kylian Mbappé willen verlengen, omdat de overeenkomst met de 22-jarige Franse aanvaller aan het einde van volgend seizoen afloopt.

In de Ligue 1 is PSG in een spannende strijd om een nieuwe landstitel verwikkeld. Als nummer twee geeft de ploeg van coach Mauricio Pochettino vier punten toe op Lille OSC, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1