Leicester City heeft de concurrentie in de Premier League meer hoop gegeven op een ticket voor de Champions League. De nummer drie verloor vrijdag in eigen stadion met 2-4 van Newcastle United. In de Belgische Jupiler Pro League ging Club Brugge, met vier Nederlanders in de basis, met 3-0 onderuit bij KRC Genk.

Newcastle is dankzij de zege nagenoeg zeker van handhaving op het hoogste niveau. De uitploeg leidde halverwege al ruim door treffers van Joe Willock en Paul Dummett en in de tweede helft liep Newcastle verder weg via twee doelpunten van Callum Wilson.

Mark Albrighton scoorde in de tachtigste minuut tegen en ook Kelechi Iheanacho was trefzeker, maar daarbij bleef het.

Door de nederlaag blijft Leicester, de verrassende kampioen van 2016, op 63 punten staan. Nummer vier Chelsea staat op 61 punten, gevolgd door West Ham United (58) en Tottenham Hotspur (56). Chelsea speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen koploper Manchester City. Die clubs treffen elkaar eind mei in de finale van de Champions League opnieuw. West Ham ontvangt zondag Everton en Tottenham speelt zaterdag bij Leeds United.

Ruud Vormer verloor met Club Brugge van KRC Genk. Ruud Vormer verloor met Club Brugge van KRC Genk. Foto: Pro Shots

Spanning terug in België

In de België bracht Genk, de ploeg van trainer John van den Brom, de spanning terug door met 3-0 van Club Brugge te winnen. Club Brugge blijft met 39 punten nog wel aan de leiding in de kampioenspoule, maar het verschil met Genk is nu verkleind tot vijf punten.

Een doelpunt in Genk bleef lang uit. In de 57e minuut zorgde Paul Onuachu voor de 1-0. Daarna liet Club Brugge zich twee keer in korte tijd opnieuw verrassen. In de 74e minuut zorgde Junya Ito voor de 2-0 en een minuut later was het via Kristian Thorstvedt opnieuw raak voor Racing Genk.

Club Brugge startte het duel met Noa Lang, Stefano Denswil, Bas Dost en Ruud Vormer. De eerste drie werden in de slotfase van de wedstrijd gewisseld en toen kwam met Tahith Chong weer een Nederlander in het veld.