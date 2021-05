Sven Botman heeft nog twee overwinningen nodig met Lille OSC om het steenrijke Paris Saint-Germain af te troeven en de landstitel te veroveren. De Noord-Franse club won vrijdagavond met 0-3 bij RC Lens, dat zesde staat, en legde zo de druk weer bij de club uit Parijs.

Burak Yilmaz, die vorige maand tegen Oranje een hattrick voor Turkije maakte (4-2), was in Stade Bollaert-Delelis belangrijk voor Lille. Hij benutte in de vierde minuut een strafschop en tekende in de veertigste minuut voor de 0-2. Vijf minuten voor de tweede goal moest Lens met tien man verder na de tweede gele kaart en dus rood voor Clément Michelin. Na rust tekende Jonathan David voor de 0-3-eindstand.

Botman speelde de hele wedstrijd voor de koploper van de Ligue 1, die in de zestiende finales van de Europa League werd uitgeschakeld door Ajax.

Met nog twee wedstrijden te gaan heeft Lille vier punten voorsprong op PSG, maar de club uit Parijs speelt zondag nog uit tegen Stade Rennes. Als Lille volgende week thuis van Saint-Étienne wint en de week erna zegeviert bij Angers, dan is de vierde landstitel uit de clubhistorie een feit.

Lille kwam bij Lens niet in de problemen. Foto: Pro Shots

Laatste titel Lille was in 2011

De laatste keer dat Lille kampioen werd was in 2011, toen Eden Hazard de belangrijkste speler was. De laatste acht jaar ging de de titel zeven keer naar PSG. Alleen AS Monaco wist de hegemonie van de Parijzenaars te doorbreken.

In het seizoen 2017/2018 degradeerde Lille nog bijna uit de Ligue 1. De club eindigde toen als zeventiende, maar de afgelopen seizoenen volgde een herstel met een tweede en een vierde plaats.

Rennes-PSG begint zondag om 21.00 uur in Stade Roazhon Park. De regerend landskampioen speelt daarna nog thuis tegen Stade Reims en sluit het seizoen af met een uitduel met Stade Brest.