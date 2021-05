Vitesse heeft zichzelf vrijdag een slechte dienst bewezen in de strijd om de vierde plaats in de Eredivisie. De Arnhemmers leden op bezoek bij Sparta Rotterdam een pijnlijke 3-0-nederlaag, waardoor concurrent Feyenoord het verschil van vijf punten kan verkleinen.

Bij Sparta Rotterdam waren Bryan Smeets (voor rust), Lennart Thy en invaller Emanuel Emegha (beiden na rust) trefzeker. De 28-jarige Smeets kopte de bal - na een wat tegenvallend begin - in de 36e minuut binnen na een voorzet van Mario Engels.

Ook Thy kon juichen na een rake kopbal. De 29-jarige spits uit Duitsland promoveerde een voorzet van Smeets dertien minuten voor tijd tot doelpunt. Het slotakkoord was voor de pas achttienjarige Emegha, die een harde voorzet van Aaron Meijers van dichtbij in het doel kon tikken: 3-0. Voor Emegha was het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

De overwinning van Sparta was niet onverdiend. Vitesse had wel meer balbezit en ook meer doelpogingen, maar de bezoekers schoten de bal slechts één keer tussen de palen. Riechedly Bazoer was het dichtst bij een doelpunt voor de formatie van trainer Thomas Letsch: de rechtspoot krulde de bal in de zeventigste minuut bij een 1-0-stand op de lat.

Vreugde bij Sparta na de 1-0. Vreugde bij Sparta na de 1-0. Foto: Pro Shots

Sparta mag nog hopen op deelname aan play-offs

Voor Vitesse betekende het de achtste nederlaag van het seizoen en de vierde keer dat er niet gewonnen werd in de laatste zes duels. Sparta boekte juist de derde zege op rij. Beide clubs zijn nog volop in de race om een ticket voor Europees voetbal.

Vitesse staat nog wel vierde met zestig punten uit 32 duels, maar nummer vijf Feyenoord kan de club uit Gelderland op de hielen gaan zitten. De Rotterdammers hebben nu een achterstand van vijf punten en spelen zondag thuis tegen kampioen Ajax.

Sparta klimt door de zege naar de achtste plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Henk Fraser kan daar dit weekend wel weer buitenvallen, want Heracles Almelo - dat nu één punt minder heeft dan Sparta - gaat zaterdag op bezoek bij FC Twente.