Negen van de twaalf clubs die wilden deelnemen aan de Super League, zijn akkoord gegaan met sancties van de UEFA, zo staat in een vrijdag verschenen verklaring van de Europese voetbalbond. Voor Real Madrid, FC Barcelona en Juventus, die niet akkoord gingen, zijn zwaardere straffen niet uitgesloten.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid waren de andere negen clubs die overwogen mee te doen aan de Super League. Zij hebben zich, mede onder druk van supporters, teruggetrokken. De UEFA heeft nu een overeenkomst met deze clubs gesloten.

De negen clubs moeten gezamenlijk 15 miljoen euro doneren aan de UEFA, die dat geld gaat investeren in jeugdvoetbal. Ook moeten ze 5 procent van het Europese prijzengeld van dit seizoen inleveren. Daarnaast is vastgelegd dat ze zich blijven inzetten voor deelname aan alle UEFA-competities. Als er weer geprobeerd wordt een soort Super League op te zetten, krijgen clubs een boete van 100 miljoen euro.

"Deze negen clubs hebben hun fouten snel erkend en hebben actie ondernomen om hun berouw en toekomstige toewijding aan het Europese voetbal te tonen", reageerde UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin op de overeenkomst. "Hetzelfde kan niet gezegd worden voor de clubs die betrokken blijven bij de zogenoemde Super League. Die clubs zullen later met de UEFA te maken krijgen."

Uitsluiting van Champions League-deelname mogelijke sanctie

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus hebben geen afstand genomen van de Super League en zijn niet akkoord gegaan met het voorstel van de UEFA. De Europese voetbalbond denkt nog na over mogelijke en vooral zwaardere sancties tegen die drie clubs. Uitsluiting van Champions League-deelname is daarbij niet uitgesloten.

De Engelse voetbalbond FA laat in een verklaring weten blij te zijn dat United, Liverpool, City, Chelsea, Tottenham en Arsenal een akkoord hebben bereikt met de UEFA, maar sluit extra sancties tegen de zes Premier League-clubs niet uit.

"We hebben formeel gevraagd om alle relevante informatie en bewijzen met betrekking tot hun participatie. Als we alle informatie hebben ontvangen, zullen we kijken naar passende vervolgstappen", aldus de FA.