Kenneth Vermeer heeft vrijdag een contract tot eind 2022 getekend bij FC Cincinnati. De ervaren keeper wordt na Maikel van der Werff en Jürgen Locadia de derde Nederlander in de selectie van trainer Jaap Stam.

De 35-jarige Vermeer was transfervrij sinds hij vorige maand zijn contract bij Los Angeles FC inleverde. De vijfvoudig Oranje-international, die zijn basisplaats verloor aan de Mexicaan Pablo Sisniega, heeft met Cincinnati nu een nieuwe club gevonden in de MLS. Hij kent Stam nog van de paar maanden dat de trainer in 2019 bij Feyenoord actief was.

Gerard Nijkamp, technisch directeur van Cincinnati, is blij met de komst van Vermeer. "Met zijn ervaring is hij een goede toevoeging aan deze selectie", aldus Nijkamp.

Met Vermeer neemt het aantal voormalige Eredivisie-spelers bij Cincinnati verder toe. Naast captain Van der Werff en Locadia staan Kamohelo Mokotjo, Przemyslaw Tyton en Haris Medunjanin onder contract in het Nippert Stadium.

Vorig seizoen kende FC Cincinnati een rampjaar. Trainer Ron Jans werd ontslagen na beschuldigingen van racisme en sportief draaide het niet. De club eindigde op de overallranglijst van de MLS als 26e en laatste met slechts zestien punten in 23 wedstrijden.

Het nieuwe seizoen verloopt tot dusver niet veel beter voor Cincinnati, dat in de eerste drie competitiewedstrijden slechts een punt pakte.