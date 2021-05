Feyenoord hoopt er zondag in de Klassieker van te profiteren dat er niks meer op het spel staat voor Ajax, maar trainer Erik ten Hag van de Amsterdamse club benadrukt dat de kersverse kampioen de wedstrijd tegen de aartsrivaal zeer serieus neemt.

Ten Hag is er bij de derde vraag over mogelijke verslapping bij Ajax na het behalen van de titel wel klaar mee. "Ik moet mezelf nu gaan herhalen", zegt de coach met een flauwe glimlach op zijn vooruitblikkende persconferentie in Amsterdam. "Ik heb het net al uitgelegd."

Een paar minuten eerder had Ten Hag zijn standpunt uiteengezet: hij gaat zondag geen spelers in de etalage zetten en hij gaat geen B-elftal opstellen. "Dit is de Klassieker en die willen we winnen. Dat is de enige focus. We weten dat deze wedstrijd voor onze fans heel belangrijk is en zo zullen we hem ook benaderen."

Met de titel en de beker heeft Ajax de prijzen voor dit seizoen al binnen. Er resten nog drie wedstrijden, waarin er niks meer te winnen is voor de Amsterdammers. "Misschien is er bij Ajax een bepaalde onderschatting", aldus Feyenoord-trainer Dick Advocaat op zijn persconferentie. "Het kan alle kanten opgaan."

Volgens Ten Hag zal er van onderschatting geen sprake zijn. "Ik ga zondag het sterkste elftal opstellen. We zijn al kampioen en bekerwinnaar, maar we willen ons ook in deze wedstrijd bewijzen en laten zien dat we de nummer één van de Nederland zijn."

Ajax won eerder dit seizoen thuis met 1-0 van Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Feyenoord moet mannelijk voetballen'

Voor Feyenoord staat er in de laatste drie speelrondes nog wel wat op het spel. De ploeg van Advocaat staat vijfde met vijf punten achterstand op nummer vier Vitesse en heeft zondag een zege nodig om hoop te houden op een rechtstreeks ticket voor Europees voetbal. Een vijfde plek betekent deelname aan de play-offs voor een Europees ticket.

"Ajax is een geweldige ploeg, maar daar moeten we niet mee bezig zijn. Wij moeten zelf de juiste instelling tonen", aldus Advocaat, die afgelopen zondag zeer teleurgesteld was na de pijnlijke nederlaag op bezoek bij hekkensluiter ADO Den Haag (3-2). "We moeten mannelijk gaan voetballen en laten zien dat vorige week een vergissing was."

Feyenoord, dat in januari in Amsterdam met 1-0 verloor van Ajax, mist zondag de geschorste sterkhouders Steven Berghuis en Jens Toornstra. "Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de kracht van Feyenoord en dragen misschien wel het meest bij aan het resultaat van die ploeg", zegt Ten Hag. "Hun afwezigheid zal zeker een groot nadeel zijn voor Feyenoord."

Advocaat zal dat niet ontkennen. "Maar de spelers die zondag de kans krijgen, zullen zich nu moeten laten zien", aldus de ervaren coach. "Duels tussen Feyenoord en Ajax zijn hoe dan ook prachtig om te spelen."

De Klassieker begint zondag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

