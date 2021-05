Manchester United-eigenaar Joel Glazer heeft vrijdag in een open brief benadrukt dat hij de band met de fans van de club wil versterken. De Amerikaan belooft na het seizoen in gesprek te gaan met een delegatie van het supportersforum, dat wil dat hij vertrekt.

De brief is een reactie op een kritische brief van het forum en de protesten van afgelopen weekend rond Old Trafford. Duizenden fans protesteerden tegen Glazer en tientallen van hen bestormden het stadion, waardoor de Premier League-wedstrijd tegen Liverpool niet door kon gaan.

"Een duidelijke les van de afgelopen weken is dat we beter moeten luisteren", schrijft Glazer in de brief, die is gepubliceerd op de website van United. "Ik beloof dat we ons gaan bezighouden met alle zaken die de afgelopen tijd naar voren zijn gekomen."

Glazer kreeg United in 2004 in handen en werd nooit populair bij de fans. In de eerste jaren was er nog sportief succes, met de Champions League-winst in 2008 als hoogtepunt, maar daarna verloor de club de aansluiting met de Europese top. De laatste landstitel dateert van 2013.

62 Boze Manchester United-fans bestormen stadion, wedstrijd afgelast

'Fans zijn verankerd in een club'

De aankondiging van de Super League was voor de United-fans de druppel. "Ik voel me nederig door jullie brief, omdat jullie zo duidelijk uitleggen waarom jullie zo boos zijn en je in de steek gelaten voelen vanwege onze aanvankelijke steun voor de Super League", schrijft Glazer. "Nogmaals mijn oprechte excuses."

"Ik wil wel de noodzaak van verandering erkennen, maar die kan alleen plaatsvinden na diepgaand overleg met de fans. We erkennen ook dat de fans verankerd zijn in een club en dus een belangrijke rol moeten hebben in het besluitvormingsproces. We staan open voor constructieve discussies om onze band met de supporters te versterken."

Een verwijt van de fans is ook dat Old Trafford en de trainingsaccommodatie gedateerd zijn. Die kritiek werd gedeeld door clubiconen Gary Neville en Roy Keane. "Het is roestig en rot", aldus oud-verdediger Neville. Glazer schrijft dat hij beseft dat er geïnvesteerd moet worden. "Onze faciliteiten moeten tot de beste van Europa behoren."

Overigens kan United dit jaar voor het eerst sinds de Europa League-winst van 2017 weer een Europese prijs pakken. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer plaatste zich donderdag te koste van AS Roma opnieuw voor de eindstrijd van de Europa League, waarin Villarreal de tegenstander is.