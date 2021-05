Bij de laatste speelrondes van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie zal er geen publiek aanwezig zijn, zo laat de KNVB vrijdag weten. Volgens het demissionaire kabinet ontbreekt op dit moment de juridische basis om publiek toe te laten bij publieksevenementen.

"Het Nederlands betaald voetbal is zwaar teleurgesteld dat het wettelijke kader zo lang op zich laat wachten, omdat eerder veelvuldig is gebleken dat in de stadions voetbalwedstrijden veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd met beperkt publiek", schrijft de KNVB vrijdag in een verklaring.

"Rondom de start van het huidige seizoen zijn in het betaald voetbal al zo'n 130 wedstrijden met beperkt publiek gespeeld. Dit leverde voor zover bekend niet of nauwelijks besmettingen op. Dat gold ook voor de drie Fieldlab-experimenten met publiek in de stadions. Hierdoor was het naar ons idee gepast én verantwoord om het huidige seizoen met beperkt publiek af te sluiten. Het is alleen de regelgeving die nu in de weg zit", aldus de KNVB.

De beslissing houdt in dat er bij de 32e, 33e en 34e speelronde van de Eredivisie en de 37e en 38e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie geen fans in de stadions zullen zitten. Daar valt dus ook De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van zondag in Rotterdam onder.

Nog geen duidelijkheid over nacompetitie

Het is nog niet duidelijk of er na de reguliere competitie ook geen supporters aanwezig kunnen zijn bij de nacompetitie, de play-offwedstrijden voor promotie/degradatie en voor een Europees ticket (vanaf 18 mei). Daar gaan de KNVB, de Eredivisie CV en de Keuken Kampioen Divisie nog over in gesprek met het kabinet.

Tijdens de dertigste Eredivisie-speelronde was er voor het eerst sinds september wel weer publiek in de stadions. Het ging toen om een landelijke pilot met toegangstests, maar die werd daarna niet verlengd. Dat besluit leidde ook al tot grote teleurstelling bij de KNVB en de clubs in de Eredivisie.

