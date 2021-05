Zeljko Petrovic is vrijdag teruggekeerd op het trainingsveld bij Willem II. De coach van de Tilburgers onderging dinsdag een medische ingreep vanwege een acute hernia, waardoor hij een tijdje afwezig was.

De 55-jarige Petrovic miste de uitwedstrijd tegen FC Utrecht van afgelopen zaterdag (3-2), maar wil er zondag thuis tegen PSV weer bij zijn. "De pijn is acceptabel en ik moet en zal de laatste wedstrijden op de bank zitten om Willem II in de Eredivisie te houden", zei de Montenegrijnse coach vrijdag op de website van Willem II.

"De kapitein moet als laatste vertrekken, niet als eerste. Dan maar een spuit en veel pillen erin om weer op het trainingsveld te kunnen staan", voegde hij daaraan toe in gesprek met de NOS. Petrovic vond het dan ook jammer dat hij er in Utrecht niet bij kon zijn. "Het is moeilijk om als trainer een wedstrijd op de televisie te zien en geen echte invloed te hebben."

Willem II staat momenteel vijftiende in de Eredivisie, maar de voorsprong op FC Emmen (zestiende) is slechts één punt. De Brabanders kunnen een overwinning dus goed gebruiken. "We spelen zondag tegen een geweldige voorhoede. Fouten worden dan meteen afgestraft."

"ADO speelde gelijk tegen PSV. Wij moeten dus niet bang zijn en verstandig spelen, met de borst vooruit. Zij moeten, maar wij ook. Zo simpel is het. Ik verwacht dat mijn elftal messcherp is", aldus Petrovic, die tegen PSV voor Jordens Peters als vervanger van de geschorste Sebastian Holmén kiest.

De wedstrijd tussen Willem II en PSV begint zondag om 16.45 uur. Dennis Higler is de scheidsrechter van dienst. Vorig seizoen wonnen de Tilburgers in eigen huis met 2-1. Eerder dit seizoen was PSV in Eindhoven met 3-0 te sterk.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie