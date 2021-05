AZ moet het zaterdag in het belangrijke thuisduel met Fortuna Sittard zonder aanvoerder Teun Koopmeiners en Dani de Wit stellen. De middenvelders zijn beiden ziek.

"Het is heel vervelend dat Teun ontbreekt", zei trainer Pascal Jansen vrijdag tijdens een persmoment tegen VI. "Teun heeft aangetoond een van de toonaangevende spelers in de Eredivisie te zijn. Maar onze selectie is breed genoeg en kwalitatief sterk genoeg om dit op te vangen."

De 23-jarige Koopmeiners is met vijftien goals in de Eredivisie clubtopscorer van AZ. Daarnaast gaf hij vijf assists.

De enkelvoudig international ontbrak vorige week door ziekte al in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-3-zege). Koopmeiners werd toen vervangen door Tijjani Reijnders, die deze week zijn contract bij AZ met twee jaar verlengde tot medio 2025.

De Wit is dit seizoen geen basisspeler in Alkmaar. Hij mocht tegen RKC tien minuten voor tijd invallen.

AZ strijdt in de laatste drie speelrondes met PSV om de tweede plek in de Eredivisie. Het verschil is nu één punt in het voordeel van de Eindhovenaren. De tweede plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op een plek in de voorrondes van de Champions League.

