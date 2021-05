Ronald Koeman snapt nog altijd niet waarom hij door de Spaanse voetbalbond voor twee duels is geschorst. De Barcelona-coach vindt de straf overdreven en denkt dat er meer speelt. Koeman hoopt nog altijd dat hij zaterdag op de bank kan zitten tijdens de topper tegen koploper Atlético Madrid.

"Wat kan ik zeggen. Het voelt persoonlijk, omdat ik 'Vaya personaje' (Wat een figuur, red.) heb gezegd. Dat is toch niet beledigend? Het is geen reden om iemand voor twee duels te schorsen, dus moet er iets anders spelen", zei Koeman vrijdag op de persconferentie in de aanloop naar het thuisduel met Atlético.

De 58-jarige Koeman kreeg zijn schorsing van twee duels voor kritiek op de vierde official tijdens FC Barcelona-Granada (1-2) van 29 april. De Nederlander werd met rood weggestuurd en was er afgelopen zondag tegen Valencia (2-3) al niet bij, maar hoopt dat de tweede wedstrijd schorsing geschrapt wordt.

Koeman is daarvoor nog in afwachting van de uitspraak van TAD, de Spaanse rechtbank voor sport. "Ik weet niet of het comité al heeft overlegd, maar dat zou voor morgen moeten gebeuren. Ik snap niet dat het zo lang duurt en dat het niet duidelijk is of ik er morgen bij mag zijn of niet."

FC Barcelona doet nog volop mee in de Spaanse titelstrijd. Foto: Pro Shots

'Onze technische staf is vakkundig genoeg'

Tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Valencia zat Alfred Schreuder als hoofdcoach op de bank bij Barcelona en dat zal tegen Atlético weer het geval zijn als de schorsing van Koeman blijft staan. "De technische staf is vakkundig genoeg om het over te nemen en we zijn al lang samen. Onze ideeën zijn hetzelfde. Maar ik ben de coach en wil er graag bij zijn."

Koeman wilde weinig kwijt over Antonio Mateu Lahoz, die is aangewezen als de arbiter voor de topper van zaterdag. "Het is beter om niet over scheidsrechters te praten, want in het algemeen stelt de bond de beste scheidsrechters aan voor dit soort wedstrijden. Ik verwacht dat hij de juiste beslissingen neemt."

De topper tussen 'Barça' en Atlético begint zaterdag om 16.15 uur. De koploper uit Madrid heeft een voorsprong van twee punten op zowel de Catalanen als stadsgenoot Real, dat een dag later bezoek krijgt van nummer vier Sevilla (zeventig punten).

