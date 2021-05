Feyenoord gaat zondag geen erehaag vormen voor landskampioen Ajax. Dat liet trainer Dick Advocaat van de Rotterdammers vrijdag weten op de persconferentie in de aanloop naar de Klassieker.

"Bij dezen willen we Ajax feliciteren met het prachtige landskampioenschap en de beker, maar een erehaag is geen gewoonte in Nederland", aldus Advocaat. "We zullen ze netjes een hand geven, maar niet meer dan dat. Waarom zouden wij het voortouw nemen om zo'n traditie te beginnen?"

Ajax-trainer Erik ten Hag hield zich op zijn persconferentie op de vlakte over een eventuele erehaag voor zijn ploeg. "Dat laat ik aan de tegenstander", zei Ten Hag. "De kampioen moet je feliciteren. Maar ik ben daar niet zo veel mee bezig. We willen onze supporters een overwinning schenken."

Een erehaag voor de landskampioen is in landen als Engeland en Spanje heel gebruikelijk, maar in Nederland minder. Zo weigerde FC Groningen in 2013 een erehaag te vormen voor landskampioen Ajax.

Afgelopen weekend vormde De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie wel een erehaag voor kampioen SC Cambuur, net zoals Roda JC dat in 2018 voor PSV deed (hoofdfoto).

Ajax werd afgelopen zondag door een 4-0-zege op FC Emmen voor de 35e keer kampioen van Nederland. Feyenoord staat vijfde en moet zondag winnen om nog een sprankje hoop te houden op het ontlopen van de play-offs. De Klassieker begint zondag om 14.30 uur in De Kuip.

