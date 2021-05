Nicolás Tagliafico mag zaterdag al op vakantie van Ajax, hoewel er na dit weekend nog twee speelrondes zijn in de Eredivisie. De linksback heeft een drukke zomer met de Argentijnse ploeg voor de boeg en trainer Erik ten Hag waakt voor overbelasting bij zijn spelers.

"Het programma zit overvol, spelers worden enorm overbelast. Daarom moeten wij keuzes maken die in het belang van Ajax zijn. En daar hoort rust ook bij", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel met Feyenoord van zondag.

De 28-jarige Tagliafico, die geschorst is voor De Klassieker komende zondag, is een vaste waarde bij de Argentijnse ploeg. Dat team speelt begin juni eerst twee WK-kwalificatiewedstrijden en gaat daarna direct door met de Copa América (11 juni-10 juli). De voorbereiding van Ajax op het nieuwe seizoen is normaal gesproken al begonnen voor de finale van dat toernooi.

"Ik ga ervan uit dat Argentinië ver gaat komen bij de Copa América en 'Nico' veel zal spelen", aldus Ten Hag. "Dat betekent dat hij eigenlijk geen vakantie kan krijgen als ik hem nu niet al een paar weken vrijaf geef. En hij verdient drie weken rust."

Ajax heeft meer spelers die komende zomer zullen meedoen aan een groot toernooi, bijvoorbeeld met Oranje aan het EK. "Het zou inderdaad kunnen dat ik na de wedstrijd tegen Feyenoord nog een paar spelers vrij geef. Niet vijf of zes, maar wel één of twee", zei Ten Hag.

"Ik heb er namelijk niets aan als ik in de herfst met uitgebluste spelers zit. Onze spelers zijn heel erg overbelast en ik heb gemerkt dat bondscoaches niet altijd rekening houden met de belangen van Ajax. Daarom moet we zelf maatregelen nemen."

Spelers met meeste duels voor Ajax dit seizoen Dusan Tadic - 48

Davy Klaassen - 44

Ryan Gravenberch - 44

Antony - 43

Nicolás Tagliafico - 40

