Erik ten Hag erkent dat er afgelopen zondag bij het 'spontane' titelfeestje met een groep fans bij de Johan Cruijff ArenA dingen verkeerd zijn gegaan. De trainer vindt dat alle betrokken partijen - dus ook Ajax - daar een rol in hebben gespeeld.

"Iedereen moet in de spiegel kijken", zei Ten Hag vrijdag op zijn persconferentie voor het uitduel met Feyenoord van zondag. "Wij als Ajax zeker, maar ook alle anderen. Op sommige vlakken had het anders gekund, dat is duidelijk."

De Amsterdammers werden zondag voor de 35e keer kampioen, door een 4-0-zege op FC Emmen in een lege ArenA. Na afloop van het duel meldde de Ajax-selectie zich op het parkeerdek voor een kort feestje met de duizenden fans die zich bij het stadion hadden verzameld.

De samenkomst was in strijd met de coronaregels. De gemeente Amsterdam meldde zondag niet te hebben ingegrepen om "ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen." Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid zei een dag later dat Ajax meer maatschappelijke verantwoordelijkheid had moeten nemen.

"Het had beter georganiseerd kunnen worden", aldus Ten Hag, die zondag in een eerste reactie nog zei weinig kwaad te zien in het feestje met de fans. "Wat ikzelf beter had kunnen doen? Niet zo heel veel, ik ben een trainer. We hadden de fans vriendelijk kunnen vragen om weg te gaan, maar dat was niet in het belang van de openbare orde geweest."

Feyenoord-Ajax begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

