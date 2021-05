Dick Advocaat heeft er spijt van dat hij afgelopen zondag na de pijnlijke nederlaag bij ADO Den Haag twijfels zaaide over zijn positie als trainer van Feyenoord. De Hagenaar vindt dat hij zich had moeten inhouden.

"Ik heb door emotie en frustratie een aantal dingen verkeerd gezegd. Dat kan mij ook overkomen. Ik heb het afgesloten. Ik had niet verwacht van ADO te verliezen", zei Advocaat vrijdag tijdens zijn persmoment in de aanloop naar de Klassieker tegen Ajax.

"Dan ga je dingen zeggen die niet verstandig zijn. Ik was echt boos. Later denk ik: waarom zeg ik het? Ik moet proberen rustig te blijven, maar de nederlaag schoot helemaal verkeerd. Het was niet nodig. Ik was boos op iedereen en dan praat ik te veel."

Advocaat heeft het inmiddels uitgepraat met zijn spelers. "Al hebben we vooral een gesprek gevoerd over wat we de komende twee weken moeten doen. Jullie hebben er de hele week al van alles over geschreven en over gezegd in podcasts en praatprogramma's", zei hij tegen de journalisten.

"We hebben het van oktober 2019 tot en met december vorig jaar fantastisch gedaan en stonden tweede. Daarna ging het niet goed, maar we zijn met zijn allen begonnen en willen het met zijn allen goed afsluiten."

Het leek er even op dat de wedstrijd in Den Haag voor Dick Advocaat zijn laatste was als trainer van Feyenoord. Het leek er even op dat de wedstrijd in Den Haag voor Dick Advocaat zijn laatste was als trainer van Feyenoord. Foto: ANP

'Moeten mannelijk voetballen tegen Ajax'

Tegen kampioen Ajax moet Feyenoord het zondag doen zonder onder anderen aanvoerder Steven Berghuis en Jens Toornstra, die allebei geschorst zijn. Advocaat hoopt dat zijn ploeg zich desondanks kan herpakken na de afgang tegen ADO.

"We moeten in ieder geval laten zien dat we dezelfde intensiteit hebben als Ajax en veel strijd gaan leveren. Tegen ADO zat er totaal geen schwung in de ploeg, het was gelaten. Je moet niet alles accepteren", vertelde de oud-bondscoach van Oranje.

"Of we de schade moeten beperken? Nee. Eerder dit seizoen hebben we tegen Ajax een van onze betere wedstrijden gespeeld. We moeten mannelijk gaan voetballen en laten zien dat vorige week een vergissing was."

Volgens Advocaat staat in de laatste wedstrijden alles in het teken van het resultaat bij Feyenoord, dat vijfde staat. "Het doel is Europees voetbal halen. Hoe, dat maakt niet uit. Al moeten we realistisch zijn: de play-offs ontlopen zal heel moeilijk zijn."