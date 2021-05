Mohamed Ihattaren ontbreekt net als vorige week in de wedstrijdselectie van PSV. De negentienjarige spelmaker is ziek en moet het uitduel met Willem II aan zich voorbij laten gaan.

Ihattaren was afgelopen zondag al niet beschikbaar voor trainer Roger Schmidt tijdens de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De geboren Utrechter ontbrak toen wegens lichte knieklachten.

Het talent, dat op 6 februari voor het laatst een basisplaats had bij PSV, beleeft een zeer moeizaam seizoen. Hij ontbrak een paar keer in de selectie doordat hij overhoop lag met Schmidt. Ook had hij last van wat kleine blessures.

"Het is jammer dat hij er weer niet bij is, want het was al een seizoen met pieken en dalen voor hem", zei Schmidt vrijdag bij zijn persmoment. "Hij wilde het goed afsluiten, maar hij is de laatste weken een beetje aan het kwakkelen. Hopelijk kan hij er bij de volgende wedstrijd wel weer bij zijn."

PSV strijdt in de laatste drie Eredivisie-speelrondes om de tweede plaats, die recht geeft op een plek in de tweede voorronde van de Champions League. De derde plek betekent het spelen van Europa League-play-offs.

De Eindhovenaren spelen na de wedstrijd tegen Willem II nog thuis tegen PEC Zwolle en uit tegen FC Utrecht. De voorsprong op concurrent AZ, dat derde staat, is één punt.

