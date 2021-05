Sylla Sow krijgt geen schorsing voor zijn rode kaart voor vermeend natrappen in het duel met AZ (1-3-nederlaag). De tuchtcommissie van de KNVB heeft de aanvaller van RKC Waalwijk vrijgesproken.

Sow kreeg afgelopen zaterdag in de 69e minuut rood van scheidsrechter Dennis Higler na een duel op de grond met AZ-verdediger Timo Letschert.

Bij RKC vonden ze de rode kaart onterecht en dus ging de club niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal voor drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De zaak ging daardoor naar de tuchtcommissie en die gaf RKC gelijk. "Na uitvoerige bestudering van de beelden kan de tuchtcommissie niet concluderen dat er sprake is geweest van het trappen van een tegenspeler door Sow", meldt de KNVB vrijdag in een verklaring.

Sylla Sow hoeft geen duels van RKC te missen. Sylla Sow hoeft geen duels van RKC te missen. Foto: Pro Shots

RKC kritisch over VAR

De bond schrijft ook dat de verklaring van VAR Martin Pérez, die niet ingreep, niet is meegenomen, "omdat deze naar het oordeel van de tuchtcommissie niet is gemotiveerd".

Voor RKC is de zaak van Sow aanleiding om kritiek te leveren op de VAR. Eerder dit seizoen werd verdediger Luuk Wouters door de tuchtcommissie al vrijgesproken na een rode kaart tegen Ajax.

"De VAR is niet voor niets in het leven geroepen, maar dan moeten we er wel met zijn allen voor zorgen dat daar onafhankelijke, deskundige mensen zitten. Oud-scheidsrechters bijvoorbeeld", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld tegen het Brabants Dagblad.

Sow kan door de vrijspraak zaterdag gewoon meedoen in de belangrijke degradatiewedstrijd van nummer veertien RKC tegen nummer zeventien VVV-Venlo.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie