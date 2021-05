Ole Gunnar Solskjaer baalt ervan dat Manchester United amper tijd heeft om te kunnen genieten van het bereiken van de Europa League-finale. De Noorse manager staat met zijn ploeg voor een overvol programma.

United plaatste zich donderdag ondanks een 3-2-verlies bij AS Roma voor de eindstrijd - thuis was al met 6-2 gewonnen - en moet de komende dagen flink aan de bak. In vijf dagen tijd wordt in de competitie tegen Aston Villa (uit, zondag), Leicester City (thuis, dinsdag) en Liverpool (thuis, donderdag) gespeeld.

"Het is echt ongehoord en fysiek onmogelijk voor de spelers. We gaan iedereen nodig hebben. Het wordt kort dag, maar we zullen er klaar voor moeten zijn", zei Solskjaer in Rome toen hem werd gevraagd naar het drukke schema.

De wedstrijd tegen Liverpool moet worden ingehaald nadat het duel afgelopen weekend niet kon doorgaan. In de aanloop naar de wedstrijd drongen fans het stadion binnen uit protest tegen clubeigenaren Avram en Joel Glazer.

Edinson Cavani was de grote man namens Manchester United tegen AS Roma. Edinson Cavani was de grote man namens Manchester United tegen AS Roma. Foto: ANP

'We staan in de finale dankzij Cavani'

Solskjaer was uiteraard wel blij met het halen van de Europa League-finale en was vooral lovend over Edinson Cavani. De Uruguayaanse spits was in beide wedstrijden tegen Roma goed voor twee doelpunten.

"De reden dat we in de finale staan is dat we een spits hebben die in totaal vier keer heeft gescoord. Edinson heeft maar weer eens laten zien waarom we hem op Old Trafford willen houden", zei Solskjaer.

"Hij heeft vanavond, maar ook in vorige wedstrijden en eerder in zijn carrière bewezen wat met én zonder bal van een spits wordt verwacht. Hij laat ook zien hoe je je moet voorbereiden op een wedstrijd en hoe je ervan moet herstellen."

United staat op 26 mei in het Poolse Gdansk tegenover Villarreal in de finale van de Europa League. De Spaanse ploeg had donderdag in Londen genoeg aan een 0-0-gelijkspel om Arsenal uit te schakelen.