De topscorerstitel in de Eredivisie wordt per direct vernoemd naar de onlangs overleden PSV-icoon Willy van der Kuijlen, zo is vrijdag bekendgemaakt. Van der Kuijlen is topscorer aller tijden van de Eredivisie.

"Dit is postuum een passend eerbetoon. Zijn naam blijft voor eeuwig verbonden aan de topscorer van de Eredivisie. Al was het maar dat het heel lang gaat duren voordat iemand zijn record uit de boeken gaat schieten. Als dat al ooit gaat gebeuren", zegt Eredivisie-directeur Jan de Jong.

Van der Kuijlen, die aan de ziekte van Alzheimer leed en op 19 april overleed, is met 311 doelpunten topscorer aller tijden in de Eredivisie. 'Skiete Willy' is vooralsnog de enige speler die meer dan driehonderd keer scoorde op het hoogste niveau.

Vlak na zijn overlijden was er al veel animo voor om de topscorerstitel de naam van Van der Kuijlen te geven. Toon Gerbrands, algemeen directeur van PSV, is blij dat het nu zover komt.

"Een geweldig initiatief van de Eredivisie CV", zegt hij. "Topsport gaat over presteren en de cijfers die Willy van der Kuijlen heeft behaald als speler, zijn uniek en onnavolgbaar. De voetbalsport is sterk in het eren van zijn helden. Dit is er weer een mooi voorbeeld van. Klasse."

De Willy van der Kuijlen-trofee wordt een replica van het standbeeld dat bij het stadion van PSV staat. Foto: Pro Shots

'Deze trofee is een kroon op zijn werk'

In achttien seizoenen bij PSV veroverde Van der Kuijlen drie landstitels (1975, 1976, 1978) en mocht hij twee keer de KNVB-beker (1974 en 1976) omhooghouden. Het hoogtepunt was het veroveren van de UEFA Cup in het seizoen 1977/1978.

"We zijn compleet overweldigd door alle mooie woorden en initiatieven die de afgelopen weken tot ons zijn gekomen", zegt dochter Wendy van der Kuijlen in een reactie op de vernoeming van de topscorersprijs.

"Ons pap leefde voor het voetbal, dat heeft 311 goals gebracht. Zijn favoriete quote was niet voor niets: 'De mooiste kleur is die van gras'. Deze trofee is een kroon op zijn werk. Daar zijn we als familie enorm trots op."

De trofee voor de Eredivisie-topscorer wordt een replica van het standbeeld van Van der Kuijlen dat bij het stadion van PSV staat. Zeer waarschijnlijk is VVV-Venlo-spits Giorgos Giakoumakis - hij gaat dit seizoen met 24 goals ruimschoots aan de leiding op de topscorerslijst - de eerste die de vernoemde prijs in ontvangst mag nemen.

Overigens is Nederland niet het eerste Europese land dat de topscorersprijs vernoemt. Ze wordt in Spanje jaarlijks de Trofeo Pichichi uitgereikt. Pichichi was de bijnaam van de legendarische Athletic Club-spits Rafael Moreno Aranzadi.