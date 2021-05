Villarreal schreef donderdag historie door voor het eerst in de clubhistorie de finale van een Europees toernooi te bereiken. De Spaanse ploeg rekende zo af met het verleden, want tot vier keer toe waren de halve finales het eindstation.

"Deze keer zijn de tranen van geluk", verklaarde verdediger Pau Torres zijn emoties nadat ten koste van Arsenal de finale van de Europa League was bereikt. Daarin is op 26 mei in Gdansk Manchester United de tegenstander.

Torres, die in 2017 debuteerde in de hoofdmacht van Villarreal, speelde zelf nog niet mee toen het in 2004 (UEFA Cup, Valencia), 2006 (CL, Arsenal), 2011 (EL, FC Porto) en 2016 (EL, Liverpool) met de finale in zicht mis ging. Als kind van de club maakte de 24-jarige speler de teleurstellingen wel van dichtbij mee.

"Het is in het verleden zo vaak mislukt , maar nu hebben we het eindelijk gedaan. De voorzitter, de fans, iedereen bij de club verdient dit zo. We hebben geschiedenis geschreven door de finale te bereiken, maar als we écht historie willen maken dan moeten we de finale ook winnen."

Villarreal sleepte op bezoek bij Arsenal een 0-0-gelijkspel uit het vuur en dat was na de 2-1-thuiszege van vorige week net genoeg. "Het was heel erg zwaar, maar we wisten ook dat we moesten lijden om de finale te bereiken."

Terwijl de spelers van Arsenal afdruipen, viert Villarreal een historische finaleplaats. Terwijl de spelers van Arsenal afdruipen, viert Villarreal een historische finaleplaats. Foto: ANP

'Drie Engelse clubs en een kleine uit Spanje'

Ook voorzitter Fernando Roig kon in Londen zijn geluk niet op. Dat zijn club weet te voorkomen dat de Europa League net als de Champions League (Manchester City-Chelsea) wordt afgesloten met een Engels onderonsje maakt hem extra trots.

"We wilden niet dat de finales exclusief voor Engelse clubs zouden zijn. Dus nu zijn het drie grote Premier League-ploegen en een kleine club uit Spanje. Het is zo bijzonder wat we vanavond gedaan hebben en dat het ons eindelijk is gelukt."

In tegenstelling tot voor Villarreal is de Europa League-finale voor trainer Unai Emery bekend terrein. Het lukte hem al vier keer eerder en driemaal (alle keren met Sevilla) wist hij het toernooi ook te winnen. Alleen in 2019 moest hij met Arsenal zijn meerdere erkennen in Chelsea.

"Ik geef toe dat Arsenal vanavond de beste kansen had, maar soms moet je een beetje geluk hebben", analyseerde hij de wedstrijd tegen zijn oude club. "Tegen Manchester United zal het ook weer zwaar worden, maar nu mogen we eerst even van het moment genieten."