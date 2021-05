De finale van de Europa League gaat dit seizoen tussen Villarreal en Manchester United. De Spanjaarden hielden donderdag stand in de return bij Arsenal (0-0) en de Engelsen konden zich met Donny van de Beek in de basis een 3-2-nederlaag permitteren tegen het AS Roma van Rick Karsdorp.

Arsenal had na de 2-1-nederlaag van vorige week in Spanje thuis aan een 1-0-zege genoeg, maar slaagde er niet in te scoren. Villarreal wist de defensie goed gesloten te houden en gaf nauwelijks kansen weg.

in de eerste helft was Arsenal alleen dreigend met een schot op de paal van Pierre-Emerick Aubameyang. In de openingsfase van de tweede helft zette de ploeg wat steviger aan en dat resulteerde in twee gevaarlijke kopballen van Rob Holding.

Villarreal kreeg naar mate de wedstrijd vorderde steeds meer ruimte in de counter. Dat leidde tot een grote mogelijkheid voor Gerard Moreno, maar zijn zachte schot werd gepakt door Arsenal-doelman Bernd Leno.

Arsenal had niet de frisheid om er nog echt een slotoffensief uit te persen. Wel viel bijna alsnog de benodigde 1-0, maar Aubameyang, die net is hersteld van het coronavirus, raakte wederom de paal.

Voor Arsenal is het seizoen met de uitschakeling mislukt. De ploeg van de bekritiseerde manager Mikel Arteta staat teleurstellend negende in de Premier League en kan zich eigenlijk al niet meer plaatsen voor Europees voetbal.

Villarreal staat voor het eerst in een Europese finale, nadat het vier keer eerder in de halve finale strandde. Trainer Unai Emery, die in 2019 werd ontslagen bij Arsenal, won de Europa League al drie keer als coach van Sevilla.

Donny van de Beek had als linkervleugelspeler veelvuldig te maken met Rick Karsdorp. Donny van de Beek had als linkervleugelspeler veelvuldig te maken met Rick Karsdorp. Foto: AFP

Cavani scoort tweemaal voor United

United was door de 6-2-zege van vorige week in Engeland al nagenoeg zeker van de finale. Van de Beek had daardoor voor het eerst sinds december een basisplaats, maar speelde aan de linkerflank een ongelukkig duel.

United had het lastig in het begin, maar kwam vlak voor rust wel op voorsprong. Edinson Cavani, vorige week al goed voor twee goals en drie assists, werd alleen voor de keeper gezet door Fred en rondde met overtuiging af: 0-1.

Roma, waar Karsdorp de directe tegenstander was van Van de Beek, bleef strijden en boog vlak na de pauze de achterstand om in een 2-1-voorsprong. Edin Dzeko kopte simpel binnen en drie minuten later pegelde Bryan Cristante raak.

United was daarna even van slag en ontsnapte bij kansen van Dzeko en Henrikh Mkhitaryan aan de 3-1. Een tweede treffer van Cavani zorgde voor opluchting bij de bezoekers. Hij kopte raak na een fraaie pass van Bruno Fernandes.

Daarna trof Mkhitaryan nog de paal, voordat invaller Nicola Zalewski Roma toch nog een zege bezorgde. Het was slechts een kleine opsteker voor trainer Paulo Fonseca, die deze week te horen kreeg dat hij na dit seizoen moet plaatsmaken voor José Mourinho.

Mourinho leidde United in 2017 nog naar de winst in de Europa League door Ajax in de finale te verslaan. Vier jaar later krijgt de club een nieuwe kans tegen Villarreal. De finale wordt op 26 mei in het Poolse Gdansk gespeeld.