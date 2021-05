AS Roma-Manchester United ·

84' GOAL AS Roma! 3-2



AS Roma wil de Europa League na het pak slaag van vorige week in ieder geval met opgeheven hoofd verlaten. De Poolse invaller Nicola Zalewski maakt er acht minuten nadat hij in het veld is gekomen 3-2 van en zet de Italianen zo voor de tweede keer vanavond op voorsprong.