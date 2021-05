De Graafschap hoopt vrijdag na SC Cambuur als tweede club rechtstreekse promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Hoewel er bij de uitwedstrijd tegen Jong Ajax geen publiek welkom is, betekent dat volgens trainer Mike Snoei niet dat de fans rustig thuis blijven zitten.

Een officieel feest voor de fans komt er sowieso niet, besloot de gemeente Doetinchem deze week na overleg met de club. Toch verwacht Snoei dat promotie heel wat fans naar De Vijverberg zal lokken om de spelersbus op te wachten.

"Een feestje kunnen ze hier wel bouwen en ik vind ook dat we promotie niet zomaar voorbij kunnen laten gaan", zegt Snoei tegen Omroep Gelderland. "Dan zouden wij nog weleens over Cambuur heen kunnen gaan."

Snoei refereert daarbij aan de Cambuur-fans die vorige maand na de promotie - ondanks de coronamaatregelen en de destijds geldende avondklok - samenstroomden bij het stadion.

"Ik ben niet van de feestcommissie, maar ik hoop wel dat we het een beetje aandacht kunnen geven. Hopelijk kunnen we op een inventieve manier toch iets organiseren. Ik zou dat zelf wel zeer op prijs stellen."

'Kleine pijntjes worden verzwegen'

De Graafschap weet dat het alles in eigen hand heeft. Bij winst op Jong Ajax is promotie een feit. Gebeurt dat niet én wint een van de achtervolgers wel, dan volstaat volgende week een thuiszege op de laatste speeldag tegen Helmond Sport.

"Dat geeft misschien wat rust, want we krijgen inderdaad twee kansen. Maar we willen het allemaal heel graag morgen al afmaken." Voor Snoei zou het zijn eerste promotie zijn als trainer. "Dus dat is best spannend."

De 57-jarige trainer kan vrijdag beschikken over een volledig fitte selectie, al legt hij wel een verband met het belang van de wedstrijd. "Kleine pijntjes worden verzwegen, dus we moeten opletten. Iedereen wil erbij zijn natuurlijk."

