NAC-trainer Maurice Steijn heeft geen spijt van zijn korte bezoek aan Ibiza van vorige week. Wel is hij geschrokken van alle ophef die het heeft veroorzaakt, zegt hij donderdag tegen Omroep Brabant.

Steijn benadrukt dat het niet om een vakantiereisje ging, maar dat hij op het Spaanse eiland was vanwege een zakelijke afspraak. "Dat is verder privé en gaat niemand wat aan. Ik moest daar in ieder geval lijfelijk aanwezig zijn."

De reis in tijden van corona werd Steijn lang niet door iedereen in dank afgenomen, temeer omdat hij vlak na thuiskomst weer op de bank wilde zitten bij de uitwedstrijd tegen NEC. Na de ontstane ophef besloot de club uit de Keuken Kampioen Divisie de trainer alsnog in thuisquarantaine te plaatsen.

"Ik denk dat sommigen dit gebruikt hebben als een stok om mee te slaan", zegt Steijn, die op Ibiza wel dagelijks werd getest op corona. "Het is niet dat ik zomaar midden in het seizoen ben weggelopen, want dit was in juni vorig jaar al bekendgemaakt. Spijt heb ik alleen van het feit dat we dingen niet beter hebben gecommuniceerd."

"Achteraf is het een storm in een glas water en moeten we het maar snel vergeten. Als mensen dit blijven gebruiken tegen mij of de club zou dat jammer zijn, want het brengt alleen maar onrust op weg naar de play-offs."

Met assistent-trainer Hans Visser op de bank won NAC Breda de uitwedstrijd bij NEC met 0-2. Vrijdag thuis tegen MVV zit Steijn weer gewoon op de bank.