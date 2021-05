Klaas Dijkhoff treedt per 1 juli toe tot de raad van commissarissen (rvc) van PSV. De oud-politicus neemt de vrijgekomen plaats in van Jan Albers, die als president-commissaris werd opgevolgd door Robert van der Wallen.

"Ik ben vereerd om me als commissaris voor mijn club te mogen inzetten", aldus de veertigjarige Dijkhoff donderdag. De voormalig fractievoorzitter van de VVD verliet de politiek na de laatste Tweede Kamerverkiezingen van jongstleden maart.

"Als menneke was al snel duidelijk dat mijn talent niet in mijn benen zit. Toen heb ik mijn voetbaldromen verlegd van het veld naar de bestuurskamer", zegt Dijkhoff, die al jaren seizoenskaarthouder is van PSV.

"Ook aan de vergadertafels moet als team gepresteerd worden om de kans op succes binnen de lijnen te vergroten en ons clubgevoel en de supporters in ere te houden."

Naast Dijkhoff en Van der Wallen hebben ook oud-doelman Hans van Breukelen, Ton van Veen (topman van supermarktketen Jumbo) en Ingrid Wolf-de Jonge (voorzitter Haaglanden Medisch Centrum) een plek in de rvc van de Brabantse club.