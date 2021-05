TOP Oss gaat op zoek naar een andere trainer. De club neemt na dit seizoen afscheid van Klaas Wels, die de langst zittende trainer in de Keuken Kampioen Divisie is.

De 47-jarige Wels was in maart 2017 op interimbasis de opvolger van de ontslagen François Gesthuizen en werd in de zomer van dat jaar definitief aangesteld.

Hoogtepunt was het seizoen 2018/2019 waarin TOP Oss als zesde eindigde en dat is de hoogste eindklassering ooit van de Brabantse club, die in 1991 toetrad tot het betaalde voetbal.

Momenteel staat TOP Oss, dat nooit uitkwam in de Eredivisie, op de elfde plaats. Een plek in de play-offs om promotie is niet meer haalbaar en dus kan de club het seizoen rustig uitspelen.

Klaas Wels in maart 2019 tijdens het beste seizoen ooit van TOP Oss.

'De tijd zal het leren'

Voor de clubleiding was het een moeilijke beslissing om het aflopende contract van Wels niet te verlengen. "Klaas heeft aan het roer gestaan van behoorlijk wat successen binnen onze club", vertelt directeur Peter Bijvelds donderdag op de website van TOP Oss.

"Het was dan ook een meer dan lastig besluit. Temeer omdat we een prima relatie met hem hebben. Ik onderschrijf zijn betrouwbaarheid en zijn deskundigheid. We vonden echter na lang beraad dat we toe zijn aan een nieuwe hoofdcoach met een nieuwe aanpak. De tijd zal het leren."

Vrijdagavond speelt TOP Oss de Brabantse derby tegen Helmond Sport. De wedstrijd in het SolarUnie Stadion begint om 20.00 uur.

