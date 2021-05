De UEFA zet in op ongeveer achtduizend Engelse fans bij de finale van de Champions League op 29 mei in het Atatürk Stadion in Istanboel. Finalisten Manchester City en Chelsea krijgen ieder zo'n vierduizend tickets, zegt een woordvoerder van de Europese voetbalbond donderdag tegen Sky Sports.

Het een en ander is nog wel afhankelijk van goedkeuring door de Engelse en Turkse autoriteiten. Een mogelijke verplaatsing van de finale van Istanboel naar Londen vanwege de dubbele Engelse deelname, is volgens de UEFA niet aan de orde. De afgelopen dagen werd daarover gespeculeerd.

"Het duel zal op 29 mei in Istanboel plaatsvinden", benadrukt de woordvoerder. Op de dag van de Champions League-finale is Wembley sowieso niet beschikbaar als speellocatie, omdat op die dag de finale van de play-offs in het Championship geprogrammeerd staat.

De UEFA verwacht nog voor het weekeinde met meer details over de organisatie van het duel tussen Chelsea en Manchester City naar buiten te komen. De halve finales, waarin City afrekende met Paris Saint-Germain en Chelsea te sterk was voor Real Madrid, werden in lege stadions afgewerkt.

1 Samenvatting Chelsea-Real Madrid (2-0)

Finale vorig jaar wel verplaatst

In Turkije gelden momenteel strenge coronamaatregelen, nadat het aantal besmettingen de afgelopen weken fors toenam. Vorig jaar werd de Champions League-finale wel verplaatst van Istanboel naar Lissabon, waar in een leeg Estádio da Luz gespeeld werd. Istanboel kreeg daarop de eindstrijd van 2021.

Het in 2002 geopende Atatürk Stadion heeft een capaciteit van 75.145 zitplaatsen en in 2005 was het uiteraard uitverkocht voor de sensationele Champions League-finale die Liverpool na 3-3 en strafschoppen won van AC Milan.

In maart speelde het Nederlands elftal nog in het Atatürk Stadion. De ploeg van bondscoach Frank de Boer verloor het WK-kwalificatieduel met Turkije met 4-2.