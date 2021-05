De KNVB Regiocup voor senioren gaat dit seizoen niet door. Door tijdgebrek is het alternatieve evenement niet meer haalbaar, zo heeft de voetbalbond donderdag laten weten.

De KNVB lanceerde de Regiocup in februari van dit jaar, als evenement voor amateurs die uitkomen in de zogenoemde B-categorie. Het was een alternatief voor de wegens de coronacrisis afgebroken competities in het reguliere seizoen.

Het ging om kleinschalige en regionale toernooien voor amateurverenigingen, met minder lange reisafstanden en de kans op lokale derby's. Volwassenen van 27 jaar of ouder mogen echter in elk geval tot 18 mei niet in teamverband trainen. Dat mag net als het afgelopen half jaar alleen in groepjes van vier.

Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden, aldus de KNVB. In dat geval kan de Regiocup niet eerder dan in het weekend van 5 en 6 juni starten.

Voor een toernooivorm blijft volgens de KNVB dan te weinig tijd over, aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat (regio Noord) en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonderhoud nodig is.

Daarnaast denkt de KNVB dat het gezien de uitgestelde versoepelingen onwaarschijnlijk is dat de datum waarop volgens het eerdere openingsplan van het demissionaire kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald.

Regiocup voor jeugd komt er mogelijk wel

Kinderen mogen wel al enige tijd normaal trainen en bij de eigen vereniging partijtjes spelen. Aangezien zij dus geen voorbereidingstijd nodig hebben, gaat de KNVB Regiocup voor de jeugd mogelijk nog wel door.

"De KNVB wil alle reële opties zo lang mogelijk openhouden en niet zelf onnodig of voorbarig de kans op het spelen van wedstrijden wegstrepen. Daarom hebben we ons gedurende de coronatijd telkens flexibel getoond en bij de overheid eerst ons 'plan B' en daarna de KNVB Regiocup, als alternatief voor de competities, aangedragen", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB.

"We blijven in gesprek met Den Haag en we blijven actief zoeken naar mogelijkheden. Wij hadden namelijk heel graag gezien dat men inmiddels weer normaal en veilig in de buitenlucht kon voetballen."