Raheem Sterling heeft opnieuw te maken gehad met racisme. De 26-jarige aanvaller ontving na het bereiken van de Champions League-finale met Manchester City een kwetsend bericht op Instagram.

"De racistische opmerking die naar Raheem Sterling is gestuurd, is onaanvaardbaar en willen we niet op Instagram", aldus een woordvoerder van Facebook, dat eigenaar is van Instagram. "We hebben de opmerking verwijderd en actie ondernomen tegen het account dat het heeft gepost."

Het incident gebeurde nog geen twee dagen nadat de Engelse clubs een einde hadden gemaakt aan hun gezamenlijke boycot van sociale media. Ze hadden daartoe besloten om het toenemende aantal racistische en discriminerende uitingen terug te dringen.

"Dit zal niet van de ene op de andere dag zijn opgelost", aldus de woordvoerder van Facebook. "Maar we doen er alles aan om onze gemeenschap te beschermen tegen misbruik."

Sterling is in het verleden vaker doelwit geweest van kwetsende berichten op sociale media. "Ik weet niet hoe vaak ik dit moet zeggen, maar het voetbal en de socialemediaplatforms moeten naar voren stappen, echt leiderschap tonen en de juiste maatregelen nemen om online misbruik aan te pakken", zei de 61-voudig international van Engeland daar eerder over.

Racisme is een bekend probleem in het Engelse voetbal. Zo werden de afgelopen jaren verschillende spelers racistisch bejegend door supporters vanaf de tribune, iets wat ook Sterling overkwam tijdens een uitwedstrijd tegen Chelsea.