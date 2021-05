Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer vindt dat hij in een moeilijke positie is gebracht door de protesten van de supporters van de Engelse club tegen eigenaren Avram en Joel Glazer. De Noorse coach vond de protesten van afgelopen zondag op Old Trafford wel te ver gaan.

"Ik bevind me in een lastige positie", zei Solskjaer woensdag op zijn persconferentie in de aanloop naar de Europa League-return tegen AS Roma. "Ik heb altijd een goede verstandhouding met hen (de eigenaren, red.) gehad. Ze luisteren naar de supporters en ik weet zeker dat de communicatie zal verbeteren."

Ongeveer tweehonderd supporters van United drongen zondag in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Liverpool het stadion binnen uit protest tegen de Amerikaanse eigenaren. Ze liepen ook enige tijd op het veld.

Bij Old Trafford raakte de politie slaags met tientallen boze fans en daarbij raakten zes agenten gewond. Uit veiligheidsoogpunt besloten de autoriteiten de wedstrijd tegen Liverpool af te gelasten. De topper wordt ingehaald op donderdag 13 mei.

'Eigenaren hebben mij persoonlijk hun excuses aangeboden'

De familie Glazer kreeg United in 2004 in handen en is nooit populair geweest. Nadat de topclub twee weken geleden had aangekondigd mee te willen doen aan de Super League - een voornemen dat binnen 48 uur weer werd ingetrokken - werd de onvrede onder de fans nog veel groter.

"Ik heb met de eigenaren gesproken en ze hebben mij persoonlijk hun excuses aangeboden", liet Solskjaer weten. "Ik moet me nu op de resultaten richten en je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat er spanningen zijn."

"We zijn al in gesprek met de fans, wat enorm belangrijk voor ons is om verder te kunnen gaan. Er moet eensgezindheid binnen de club komen, maar om dat voor elkaar te krijgen, moeten we wel wat geduld hebben. Ik hoop dat we er op termijn uit kunnen komen."

Solskjaer vond gedrag van fans te ver gaan

Solskjaer vond wel dat de manier waarop de supporters protesteerden te ver ging. "Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar dat moet wel op een beschaafde manier gebeuren. Het gaat te ver als je ergens inbreekt en politieagenten voor hun leven moeten vrezen. Dan wordt het een politiezaak en gaat het er niet meer om dat je je mening laat zien."

Manchester United is met een selectie van 24 spelers, onder wie Donny van de Beek, naar Rome afgereisd. De Engelsen verdedigen in Italië een comfortabele 6-2-voorsprong uit de heenwedstrijd. De return in het Stadio Olimpico begint donderdag om 21.00 uur.

