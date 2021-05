Een speciaal aanklager die onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino deed, is woensdag door een Zwitserse federale rechtbank van de zaak gehaald. De Zwitser had de rechter verzocht om Stefan Keller te laten aftreden, omdat hij bevooroordeeld zou zijn.

Het onderzoek van Keller gaat over dubieuze ontmoetingen in 2016 en 2017 tussen Infantino en Michael Lauber, het voormalige hoofd van het federale parket. Hij deed destijds onderzoek naar corruptie binnen de FIFA.

Lauber werd in juni 2019 van de zaak gehaald, omdat zijn bijeenkomsten met Infantino geheim werden gehouden en niet werden gedocumenteerd.

In juli 2020 begon Keller vervolgens met zijn onderzoek naar Infantino. Volgens de Zwitserse rechtbank kan door de persberichten van zijn kantoor de indruk ontstaan dat hij niet objectief is. Daarop werd Keller van de zaak gehaald.

FIFA noemt onderzoek 'potsierlijk en oneerlijk'

De FIFA uitte in augustus al harde kritiek op het onderzoek naar Infantino. "Er is naar ons toe geen enkele omschrijving van het vermeende criminele gedrag gecommuniceerd. Daarom is het allemaal een beetje potsierlijk en oneerlijk", zei adjunct-secretaris-generaal Alasdair Bell.

Infantino ontkende toentertijd alle beschuldigen aan zijn adres. Hij noemde de ontmoetingen met Lauber in een verklaring "volkomen legaal". "Het is geen schending van wat dan ook."

Hoewel speciaal aanklager Keller van de zaak is gehaald, gaat het onderzoek naar Infantino gewoon door. Het is niet bekend wanneer er een uitspraak volgt. Bell liet al weten dat hij er 100 procent van overtuigd is dat er geen aanklacht tegen zijn baas komt.