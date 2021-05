Technisch directeur John de Jong van PSV sluit niet uit dat Mohamed Ihattaren zijn tot medio 2022 lopende contract verlengt. De negentienjarige middenvelder komt dit seizoen weinig aan spelen toe en botste al een paar keer met trainer Roger Schmidt.

"Ik zie de situatie van Mo niet als een hoofdpijndossier. Ik vind het jammer dat het nog niet is gelukt zijn kwaliteiten maximaal te ontwikkelen en te laten renderen. Maar ik heb nog steeds de hoop dat we Mo daarbij kunnen helpen. Daar hebben we met z'n allen al heel veel tijd en energie in gestoken en dat blijven we doen", zegt De Jong woensdag tegen VI.

Ihattaren beleefde vorig seizoen onder trainer Mark van Bommel zijn doorbraak bij PSV en gold als toptalent. Dit seizoen wist hij nog zelden te overtuigen. De Eindhovenaren verweten hem eind februari in een opmerkelijk bericht op Instagram een gebrek aan professionaliteit en Schmidt zette hem uit de selectie voor de topper tegen Ajax (1-1).

"Schmidt heeft er alles aan gedaan en meer om Mo duidelijk te maken wat het inhoudt om basisspeler te worden. Het is ook aan de speler zelf om uiteindelijk als prof dát te doen wat daarvoor nodig is. Maar voor zowel de trainer als mij is het boek Ihattaren nog niet dicht. Mo heeft net als Cody Gakpo en Jordan Teze zo'n mooie groei vanuit de academy doorgemaakt. Dat is wat we willen bij PSV."

"Soms loop je met je snufferd tegen een muur op en moet je toch doorzetten. Maar wij geven het niet op. Ik wil Mo duidelijk maken dat hij de prachtige carrière die hij in het vooruitzicht heeft, niet moet weggooien. Start als prof bij PSV, groei en maak dan de stap omhoog. Of het heel realistisch is dat hij bij ons blijft, kan ik nu niet zeggen. Het ligt ook aan hem."

Mohamed Ihattaren en Roger Schmidt in betere tijden: ze vliegen elkaar in de armen na een doelpunt van Ihattaren. Mohamed Ihattaren en Roger Schmidt in betere tijden: ze vliegen elkaar in de armen na een doelpunt van Ihattaren. Foto: ANP

'Iedereen mag zich melden als het bedrag goed is'

Mocht PSV voor de zomer geen overeenstemming weten te bereiken met Ihattaren over een nieuwe verbintenis, dan is de kans groot dat hij in de komende transferwindow wordt verkocht. De linkspoot werd al eens in verband gebracht met een overstap naar Ajax en De Jong gaat de concurrent niet negeren als die zich daadwerkelijk meldt.

"Iedereen mag zich bij mij melden als het bedrag goed is. Dit is de voetbalwereld, daarin kun je niets uitsluiten."

Ihattaren lijkt voorlopig niet voor te komen in de plannen van Schmidt. Hij deed in de laatste zes wedstrijden waarin hij tot de selectie behoorde slechts 48 minuten mee, verspreid over vier invalbeurten. Dit seizoen kan hij ook weinig indrukwekkende cijfers overleggen. In 29 wedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en twee assists.

PSV heeft de landstitel al moeten laten aan Ajax en strijdt in de laatste drie speelrondes samen met AZ en Vitesse om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. De Brabanders staan op dit moment tweede en hebben één punt voorsprong op AZ en vijf punten op Vitesse. Zondag wacht een uitduel met Willem II.

