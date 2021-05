De Spaanse voetbalbond RFEF heeft het beroep van FC Barcelona-trainer Ronald Koeman tegen zijn schorsing afgewezen. De Catalanen stappen nu naar de Spaanse rechtbank voor sport TAD in de hoop dat de Nederlander zaterdag alsnog op de bank mag zitten in de topper tegen Atlético Madrid.

Koeman kreeg vorige week tijdens de thuiswedstrijd tegen Granada (1-2-nederlaag) een rode kaart vanwege commentaar op de vierde official. Volgens het wedstrijdformulier van scheidsrechter Pablo González Fuerte had hij "Wat een figuur" gezegd tegen de vierde man.

De RFEF besloot hem daarop voor twee duels te schorsen. Koeman was het daar niet mee eens en ging in beroep. Hij miste zondag al wel de uitwedstrijd tegen Valencia (2-3-zege). Zoals het er op dit moment voorstaat, mist hij ook de thuiswedstrijd tegen Atlético. Alleen het TAD kan dat nog veranderen.

"Het is een zeer overdreven straf voor het roepen van 'Wat een figuur'", zei Koeman op een persconferentie voorafgaand aan de ontmoeting met Valencia. "Als je hiervoor twee duels schorsing krijgt, hoeveel krijg je er dan als je iemand echt beledigt? Twintig?"

Barcelona kan na een slechte seizoensstart nog altijd de titel pakken in La Liga. De ploeg heeft als nummer drie met nog vier speelrondes te gaan evenveel punten als nummer twee Real Madrid, maar wel een minder onderling resultaat. Barcelona en Real hebben twee punten achterstand op koploper Atlético.

De kraker tussen Barcelona en Atlético begint zaterdag om 16.15 uur in Camp Nou. Tegen Valencia nam assistent-trainer Alfred Schreuder de taken over van Koeman en hij zal dat ook doen als Koeman geschorst blijft voor deze cruciale confrontatie in de Spaanse titelstrijd.

