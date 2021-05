Arsenal kan zich donderdag ten koste van Villarreal plaatsen voor de finale van de Europa League. Trainer Mikel Arteta vindt het misschien wel net zo belangrijk dat zijn ploeg zicht houdt op plaatsing voor de Champions League, waarin de Londenaren al vier seizoenen op rij ontbreken.

"Het is de realiteit dat we al zo lang geen Champions League hebben gespeeld", zei Arteta woensdag op een persconferentie. "Deze situatie gaan we niet zomaar accepteren, we willen er zo snel mogelijk verandering in brengen."

Vorige week verloor Arsenal in Spanje met 2-1 van Villarreal. De Engelsen hebben daardoor donderdag aan een 1-0-zege voldoende voor een finaleplaats.

De winnaar van de Europa League plaatst zich voor de Champions League van komend seizoen. Via de Premier League gaat dat Arsenal niet meer lukken, want de ploeg staat teleurstellend negende.

"We hebben via de Europa League nog steeds de kans om ons voor de Champions League te plaatsen", zei de Spaanse trainer. "En daar zullen we vol voor gaan."

Tussen 2000 en 2017 was Arsenal onafgebroken actief in de Champions League, maar sindsdien ontbreekt de ploeg. Arteta had daar wel een verklaring voor. "Het niveau in de Champions League is nog nooit zo hoog geweest. We zijn niet de enige club die moeite heeft om aan te haken."

'Sommigen zullen spreken van verloren seizoen'

De 39-jarige Arteta is sinds december 2019 trainer van Arsenal. Toen de club afgelopen winter vlak bij de degradatiestreep stond, leek zijn ontslag nabij. Het bestuur hield echter vertrouwen en de resultaten verbeterden.

"Er is hier de afgelopen twee jaar veel gebeurd. De club verkeert in onzekerheid door verschillende oorzaken", zei Arteta. "Daarom zou het heel mooi zijn als we een prijs zouden winnen. Of de wedstrijd tegen Villarreal de belangrijkste in mijn carrière wordt? Het is in ieder geval een hele grote wedstrijd. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club."

Arteta beseft dat het seizoen verloren is bij eventuele uitschakeling door Villarreal. "Zo zal het door sommigen zeker beschouwd worden, ja. Hoe goed je je werk doet, hangt af van veel factoren. Maar de buitenwacht kijkt alleen naar of je wint of verliest. Dat zijn de bepalende momenten."

Arsenal-Villarreal begint donderdag om 21.00 uur. De aftrap van de andere halve finale tussen AS Roma en Manchester United is tegelijkertijd. De Italianen moeten een 6-2-nederlaag zien goed te maken.