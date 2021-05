Hertha BSC heeft woensdag Jens Lehmann uit de raad van commissarissen gezet. De oud-doelman had zich in een WhatsApp-bericht aan voetbalanalist Dennis Aogo schuldig gemaakt aan racisme.

Aogo plaatste dinsdagavond een screenshot van het WhatsApp-gesprek met Lehmann op sociale media. Daarin vroeg hij aan Aogo of die zijn baan als analist bij sportzender Sky te danken had aan een "zwartenquotum".

Tennor Holding BV, een zakelijke partner namens wie Lehmann zitting heeft in de rvc van Hertha, was niet gediend van die opmerking. Het bedrijf besloot meteen om afscheid te nemen van Lehmann en de club schaart zich daar volledig achter.

"Dergelijke uitspraken komen op geen enkele manier overeen met de waarden waarvoor Hertha BSC staat en actief campagne voert. We distantiëren ons van elke vorm van racisme", zegt voorzitter Werner Gegenbauer op de website van Hertha.

Lehmann bood excuses aan bij Aogo

Enkele uren voor zijn ontslag bij Hertha probeerde Lehmann de situatie in een tweet te verklaren. "In een privébericht verstuurd vanaf mijn telefoon is een indruk ontstaan, waar ik me in gesprek met Dennis voor verontschuldigd heb. Als oud-international is hij zeer deskundig en heeft hij een leuke inbreng bij Sky."

De 34-jarige Aogo is onlangs begonnen met zijn werk als voetbalanalist, nadat hij afgelopen zomer zijn voetbalcarrière beëindigde. De twaalfvoudig international van Duitsland speelde bij Schalke 04 en Stuttgart en kwam ook uit voor Freiburg, HSV en Hannover 96.

De 51-jarige Lehmann zat pas sinds mei vorig jaar in de rvc van Hertha, als opvolger van Jürgen Klinsmann. De 61-voudig international van Duitsland verdedigde het doel van Schalke 04, AC Milan, Borussia Dortmund, Arsenal en VfB Stuttgart. Hij stopte in 2011 met voetballen.