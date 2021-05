Youri Mulder gaat na twaalf jaar weer een functie bij Schalke 04 bekleden. De 52-jarige Nederlander vervangt na dit seizoen de vertrekkende Huub Stevens als lid van de raad van commissarissen (rvc) bij de kwakkelende Duitse club.

Mulder is in eerste instantie voor een periode van twee jaar benoemd en zal naast zijn plek in de rvc ook plaatsnemen in de sportcommissie, zodat hij invloed kan uitoefenen op het sportieve beleid van Schalke.

"Na het vertrek van Huub Stevens hebben we weer een zeer bekwame persoon met voetbalkennis in de rvc", zegt voorzitter Jens Buchta woensdag op de website van Schalke.

"Youri Mulder heeft zich bewezen als voetballer, coach en als sportcommentator. Op deze manier kunnen we de economische en sportieve positie van de club in de komende jaren weer versterken."

Youri Mulder viert een doelpunt in zijn tijd als voetballer bij Schalke 04.

Mulder speelde slechts voor twee clubs

Mulder speelde tussen 1993 en 2002 bij Schalke, waarmee hij één keer de UEFA Cup veroverde en twee keer de DFB-Pokal. In 2008 en 2009 was hij tijdelijk de interim-trainer bij 'Die Königsblauen' en tussendoor ook assistent.

De geboren Belg en zoon van Jan Mulder was daarna tussen 2011 en 2015 assistent bij FC Twente, de enige andere club waar hij voor uitkwam als voetballer, en richtte zich in de afgelopen jaren op zijn werk als analist bij onder meer Ziggo Sport.

Schalke degradeerde vorige maand voor het eerst in 33 jaar uit de Bundesliga. De ploeg van Klaas-Jan Huntelaar, die mogelijk nog een jaar doorgaat, won dit seizoen tot dusver slechts twee keer en zal op de laatste plaats eindigen.

